Hoe herken je vervalsingen als je tweedehands koopt? In gesprek met Vinted over het verificatieproces

De tweedehands marktplaats Vinted bestaat al 15 jaar. Het bedrijf werd in 2008 in Litouwen opgericht door Milda Mitkuté en Justas Janauskas. Een jaar later breidde Vinted uit naar Duitsland. Sindsdien zijn talrijke concurrerende bedrijven in het tweedehandssegment overgenomen: in 2020 werden het Nederlandse bedrijf United Wardrobe en de Duitse modemarktplaatsen Kleiderkreisel en Mamikreisel overgenomen, gevolgd door Rebelle in de zomer van 2022. Vandaag de dag is Vinted een van 's werelds toonaangevende tweedehands marktplaatsen met 80 miljoen geregistreerde leden in 21 markten in Europa en Noord-Amerika.

Om haar missie "van tweedehands wereldwijd de eerste keuze maken" te vervullen, investeert het bedrijf uit Vilnius ook in het vertrouwen dat wordt gesteld in de producten die het verkoopt. FashionUnited sprak met Björn Holzhauer, Senior Brand Expert bij Vinted, over de inspanningen die het bedrijf doet om namaak tegen te gaan, zoals de Vinted Verification Hub in Hamburg, waar producten worden gecontroleerd op echtheid. Na een succesvolle verificatie ontvang je je artikel met een bijbehorend inspectielabel. Als het item niet door de verificatie komt, wordt het teruggestuurd naar de verkoper en mag het niet opnieuw worden geüpload, omdat Vinted een nultolerantiebeleid heeft voor vervalsingen. De koper krijgt dan zijn geld terug.

Waar kunnen klanten op letten als ze iets kopen om te voorkomen dat ze in namaakproducten trappen?

Ik raad aan om voorzichtig te zijn bij het kopen van vermeende koopjes en op een paar punten te letten. Voordat je een artikel koopt, moet je het profiel van het lid bekijken en de recensies bestuderen. Je moet ook goed kijken naar de foto's van het item waarin je geïnteresseerd bent. Als er slechts één foto is geüpload bij de aanbieding, is het de moeite waard om te vragen naar verschillende perspectieven of detailfoto's.

Ik raad verkopers ook aan om vragen te stellen over het object, bijvoorbeeld om de staat van het object te verduidelijken. Dit helpt je vaak om te zien of het bod serieus is.

Een ander belangrijk punt is de prijs-prestatieverhouding: als de geadverteerde prijs aanzienlijk lager is dan de gebruikelijke marktwaarde, kan dit worden gezien als een potentieel waarschuwingsteken. Als je het zekere voor het onzekere wilt nemen, heb je nu de mogelijkheid om geselecteerde designeritems van meer dan 100 euro tegen betaling van 10 euro te laten controleren door ons team van experts. We willen Vinted-leden de mogelijkheid geven om designeritems te kopen zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken over de echtheid.

Hoe werkt het verificatieproces?

Leden kunnen aanbiedingen die in aanmerking komen voor artikelverificatie herkennen via een overeenkomstige banner met een diamantsymbool. Als je hebt besloten om te kopen, kun je tijdens het afrekenen een objectverificatie toevoegen. Kopers betalen hiervoor 10 euro, terwijl de service gratis is voor verkopers. Het object wordt dan door de verkoper naar het verificatiecentrum van Vinted in Hamburg gestuurd. Na een succesvolle verificatie ontvang je je item met het bijbehorende keuringslabel, anders krijg je het volledige aankoopbedrag terug.

Waar let het team precies op tijdens de verificatie? Hoe herkennen ze meestal vervalsingen?

Verschillende aspecten spelen een belangrijke rol bij de verificatie van designerartikelen. Elk merk heeft verschillende echtheidskenmerken voor elk product in elke categorie. We controleren een aantal van deze kenmerken, zoals ritsen, logo's en metalen onderdelen. Natuurlijk zijn het gevoel en de geur van de materialen ook belangrijke indicatoren. Sommige merken gebruiken ook serienummers of hologramstickers als extra tekenen van echtheid. Zodra een van deze aspecten afwijkt van de norm, is de kans groot dat het om namaak gaat.

De meest voorkomende kenmerken die we opmerken zijn visuele afwijkingen, zoals slecht afgewerkte ritsen, foutieve logo's en patronen of verpakkingen van slechte kwaliteit. Het materiaal en de verwerking ervan zijn echter ook belangrijke indicatoren. De productie van vervalsingen, vooral van tassen, wordt steeds beter. Vertrouw daarom niet langer alleen op de accessoires of de factuur, want beide kunnen tegenwoordig zeer professioneel worden nagemaakt. Er zijn nu vervalsingen die zo goed gemaakt zijn dat alleen goed opgeleide experts met veel ervaring ze kunnen herkennen.

Hoe verandert tweedehands winkelen voor de Vinted-community?

Als het gaat om online tweedehands winkelen, is de authenticiteit van items en het vertrouwen van leden een absolute prioriteit - het moet ook betaalbaar zijn voor iedereen. Sinds Vinted 15 jaar geleden werd opgericht, is het ons doel geweest om tweedehands mode voor iedereen toegankelijk te maken. Daarom hebben we hard gewerkt om onze nieuwe itemverificatieservice voor designeritems tegen een betaalbare prijs aan te bieden. Hierdoor kunnen leden duurdere producten kopen en investeren in designeritems zonder zich zorgen te hoeven maken over de echtheid.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.