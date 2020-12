Hoe het ook kan: ethisch samenwerken bij Carla Fernandez

Deze maand aandacht voor Carla Fernandez. Carla Fernandez is een in Mexico City gevestigd ontwerper en merk, bekend om het ondersteunen en promoten van inheemse traditionele ambachten uit heel Mexico en beroemd om de uitspraak dat de haute couture van Mexico zich in de inheemse dorpen bevindt.

Liever luisteren? Klik hier voor de Engelstalige podcast van Joshua William met Sass Brown over het ethische merk uit Mexico: Carla Fernandez.

Volgens Sass Brown is "een van de schoonheden van Mexico, en een van de dingen waar Carla zich sterk voor maakt, het feit dat er zo'n diversiteit aan materiële tradities is in het land, in ambachten en in gemeenschappen die allemaal uniek en bijzonder zijn." Ze legt uit dat Carla Fernandez het als een eer ziet om te mogen werken met die gemeenschappen en mensen. "Ze heeft een lange geschiedenis in het werken met lokale gemeenschappen en veel tijd met hen doorgebracht, goed geluisterd en van hen geleerd over hun tradities, wat de betekenissen en de codes zijn die in die tradities en processen zijn ingebed, en wat hun werkelijke behoeften zijn".

Als uitbreiding op haar werk met lokale ambachtslieden, ontwerpt Fernandez een modecollectie, die ze verkoopt in haar winkels en online. Het beheren van zowel de aanbodzijde als de vraag van consumenten naar modeproducten kan moeilijk zijn, daarom heeft ze haar bedrijf in twee entiteiten verdeeld: for-profit en not-for-profit. Sass Brown legt uit dat dit niet ongebruikelijk is voor een sociaal gemotiveerd merk, zeker niet als ze zich de beperkingen van een for-profit only bedrijf realiseren. Ze voegt eraan toe: "Tot op zekere hoogte compenseert de commerciële tak van het bedrijf de kosten van het charitatieve werk dat zich richt op de samenwerking met ambachtslieden om hun tradities en ambachten te ontwikkelen tot verhandelbare producten."

De resultaten van het werk zonder winstoogmerk moeten in de eerste plaats ten goede komen aan de makers, hoewel Carla hun werk ook vaak in haar eigen collecties gebruikt. Afstemmen wat een breder publiek aanspreekt tegenover een meer gelokaliseerde ambacht kan echter moeilijk zijn, om vele redenen. "Dat is de uitdaging voor veel merken en ontwerpers die werken met vakmanschap, met name uit de derde wereld. En er zijn verschillende meningen over hoeveel lokale traditie wel of niet is opgenomen; wat de rechten en misstanden zijn van het opleggen van Westerse esthetiek, et cetera."

Carla Fernandez's aanpak is uniek. Ze produceert haar ambachtelijke collectie, die uitzonderlijk avant-gardistisch is, en ontwikkelde die in samenwerking met de lokale makers. Sass Brown beschrijft Carla's werk als "zeer verfijnd" en "zeer kunstzinnig". Ze voegt eraan toe: "Ik denk dat haar eigen aanwezigheid, haar begeleiding van proces haar collectie esthetisch aantrekkelijk maakt voor een zeer breed publiek, inclusief westerse klanten."

Daarnaast ontwikkelt Fernandez stukken samen met deze gemeenschappen voor eigen gebruik, inclusief producten voor de lokale toeristische markten. Brown benadrukt, "Fernandez kijkt niet neer op het één of het ander als zijnde beter, allereerst omdat het een route is naar zelfvoorziening van die gemeenschap en ten tweede vanuit de wetenschap dat veel toeristen niet bereid zijn te betalen voor ongelooflijk arbeidsintensieve, ambachtelijke stukken, maar wel voor souvenirs. Dus, ze werkt aan beide."

Op de vraag wat meer mainstream merken kunnen leren van Carla Fernandez's model, zegt Sass Brown dat Fernandez haar collectie op drie verschillende manieren benadert, als drie subdivies van het totale merk.

Eerste zijn er volledige ambachtelijke stukken, van begin tot eind. Brown beschrijft dit ontwerpproces als: "Van het begin tot het einde. Van de vezel die met de hand wordt gesponnen, met de hand geverfd, met de hand geweven en vervolgens geborduurd en gemaakt". Ten tweede, er zijn stukken die deels handwerk betreffen. "Het kan van een kant-en-klare stof zijn met artisanaal borduurwerk erop; of misschien is het handgeweven, maar in een meer hedendaags ontwerp," zegt zij. En tenslotte creëert Carla een lijn confectie die weinig tot geen ambachtelijkheid vergt. "Deze lijn is veel commerciëler en wordt verkocht via haar boetieks in Mexico," zegt ze. "En dat is, voor een deel, wat het handwerk financiert."

Samenvattend, benadrukt Brown, "Ik denk dat het de balans is van een begrip van wat klanten bereid zijn te betalen, wie je publiek is en kijken naar je financieringsmodel om te zien of de ene poot de andere kan ondersteunen. En dat is wat Carla Fernandez echt goed doet."