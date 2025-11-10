Hoe Hunkemöllers nieuwe winkelontwerp de klantervaring herdefinieert

Met een hartelijke glimlach verwelkomt storemanager Janett Nowak haar klanten in het vernieuwde Hunkemöller filiaal in Berlijn aan de Alexanderplatz. Ze is al meer dan twintig jaar onderdeel van het bedrijf en is trots dat haar winkel als een van de eerste in Duitsland in het nieuwe Hunkemöller design schittert.

Het nieuwe winkelconcept is onderdeel van een Europees project, waarmee Hunkemöller al meer dan zestig filialen in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, België, Scandinavië en Spanje heeft vernieuwd. Wat begon als een testfase, is uitgegroeid tot een belangrijke mijlpaal in de verdere ontwikkeling van het merk Hunkemöller.

Beeld: Hunkemöller

Het concept weerspiegelt de ambitie van Hunkemöller om de klantervaring via alle kanalen te versterken en het merk emotioneel beleefbaar te maken. Het doel is de winkelervaring naar een hoger niveau te tillen, met een uitstraling die warmte, elegantie en verbinding met de klant combineert. “Bij het nieuwe winkelontwerp gaat het niet alleen om de uitstraling,” legt Janett uit. “Het gaat erom onze klanten een inspirerende merkbeleving te bieden, een plek waar ze zich volledig op hun gemak voelen en zichzelf herkennen.” In Duitsland schitteren al winkels in Keulen, Oberhausen, Hamburg, Hannover en andere steden met het vernieuwde winkelconcept, en ook Berlijn Spandau behoort tot deze vooruitstrevende locaties.

Een winkel die emoties oproept

Toen Janett hoorde dat haar winkel een van de eerste zou zijn met de nieuwe Hunkemöller uitstraling, was de vreugde groot. Het nieuwe ontwerp brengt een volledig nieuw ruimtelijk gevoel met zich mee: warmte, openheid en elegantie. “Hunkemöller heeft gekozen voor warme tinten zoals beige, rosé en bordeauxrood, gecombineerd met zachte, gestoffeerde oppervlakken.

Beeld: Hunkemöller

De winkel oogt licht, rustig en uitnodigend. Ook de muziek zorgt voor een prettige sfeer; het tempo werkt vertragend en creëert een goed gevoel bij zowel klanten als medewerkers.” Al bij binnenkomst voel je dat het hier niet alleen om de winkelervaring draait, maar om welzijn. “De winkel nodigt echt uit om te blijven, het is geweldig,” zegt ze met een glimlach. Voor Janett staat vast dat het nieuwe winkelontwerp de perceptie van Hunkemöller verandert en deel uitmaakt van een grotere transformatie van het merk.

Van verbouwing tot opening – nieuw ontwerp, nieuwe impact

“We hebben enorm uitgekeken naar de verandering. De verbouwing was een teamprestatie en iedereen was er met hart en ziel bij betrokken,” vertelt Janett. Na een korte sluitingsperiode volgde de opening in het nieuwe design, een emotioneel moment dat iedereen is bijgebleven. “Toen de deuren opengingen, was het enthousiasme groot. Er hing echt iets speciaals in de lucht,” herinnert Janett zich. “Voor onze winkel stonden bloemenzuilen, we hadden een dj, een borduurster en zelfs een bar. De sfeer was gewoon magisch.” Deze bijzondere sfeer maakte duidelijk dat het nieuwe winkelontwerp veel meer teweegbrengt dan alleen een visuele verandering. Het creëert een volledig nieuwe winkelervaring. Klanten en medewerkers ervaren de ruimte nu anders: opener, inspirerender en emotioneler.

Beeld: Hunkemöller

Blijvende emoties

Naast de nieuwe uitstraling zijn het de ontmoetingen die Janett elke dag motiveren. “Onlangs vertelde een klant me dat ze na een moeilijke breuk was afgevallen en zichzelf nu wilde verwennen. We hebben haar opgemeten, het perfecte model gevonden en bij het weggaan zei ze: ‘Bedankt dat ik me vandaag bij jullie weer mooi mocht voelen.’ Dat zijn kippenvelmomenten.” Zulke ervaringen laten zien dat mode bij Hunkemöller veel meer is dan alleen kleding. Ze geeft zelfvertrouwen en een gevoel van welzijn. Elk detail, van het winkelontwerp tot het persoonlijke advies, draagt eraan bij dat klanten zich zelfverzekerd, gezien en mooi voelen. Mode wordt hier een uiting van kracht, individualiteit en zelfliefde.

Een toekomst met hart en overtuiging

Voor Janett is het duidelijk: het vernieuwde winkelconcept is pas het begin. “Expertise en een getraind oog worden steeds belangrijker. Productkennis en empathie vind je niet online. Daarvoor is persoonlijk contact nodig.” Daarmee benadrukt ze dat moderne winkelconcepten veel verder gaan dan alleen design. Succesvolle retail ontstaat waar deskundigheid, merkbeleving en menselijke verbinding samenkomen.

Beeld: Hunkemöller

De nieuwe visuele merkidentiteit markeert het begin van een ontwikkeling waarin klantervaring en merkwaarden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Voor Janett is de winkel veel meer dan een werkplek. Het is een plek waar vrouwen zich begrepen voelen en met een dosis zelfvertrouwen naar huis gaan. De slogan van Hunkemöller is niet voor niets “For every woman in you”. Deze slogan is voor Janett dagelijkse praktijk, voelbaar in elk adviesgesprek en elke ontmoeting. Haar houding laat zien dat het werk in de winkel veel verder gaat dan alleen verkoop.

Het is onderdeel van een grotere missie om vrouwen te inspireren zich in elke situatie en op elk moment zelfverzekerd, sterk en mooi te voelen. De winkel is daarmee een plek van echte ontmoeting en een symbool van hoe mode verbinding, vertrouwen en welzijn kan creëren.

