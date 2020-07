Hoe inkopers SS21 bestellen: Tiffany Hsu, inkoopdirecteur mode bij Mytheresa

Modeinkopers hebben de laatste weken hun front row zitplaatsen moeten inruilen voor zoom meetings om hun keuzes voor het lente-/zomerseizoen van 2021 te maken, nu modeweken en beurzen zijn afgeblazen of ingeruild voor een digitale variant. Heeft de pandemie ervoor gezorgd dat inkopers hun orders nu veel later plaatsen of wordt er gekort op hun budget voor het aankomende zomerseizoen? Tiffany Hsu, hoofd inkoop van Mytheresa, sprak met FashionUnited over trends, welke digitale diensten ze verwacht van merken en de toekomst van mode inkoop.

De meeste belangrijke modeweken vinden in de komende weken online plaats, zoals al het geval was met London Fashion Week. Hoe ga je om met het mogelijke gemis van het fysieke contact?

Tiffany Hsu: Het is een hele grote uitdaging voor ons om kleding niet aan te kunnen raken. Op een foto lijkt iets altijd vele malen mooier dan in het echt. Digitale afspraken nemen ook veel meer tijd in beslag dan een reguliere inkoopafspraak. Veel merken bieden 500 stuks per seizoen aan; dat zullen ze nu moeten verlagen.

Is je voorbereiding voor SS21 anders dan de normale procedure?

Als het om de planning gaat, plannen en werken we op dezelfde manier als in voorgaande seizoenen. Op het moment doen we de inkoop digitaal met digitale showrooms en video calls als de merken of showrooms in een andere stad zijn gevestigd. We zijn wel naar een paar lokale showrooms geweest, waarbij we natuurlijk de veiligheidsregels in acht namen.

Verschilt de inkoop voor SS21 op het gebied van budget en tijdsplanning?

Nee, we zijn van plan om de orders rond dezelfde tijd te plaatsen als we gewend zijn, zodat alle collecties op tijd geleverd worden. Vergeleken met vorig jaar is ons inkoopbudget gestegen.

Welke items verkopen op dit moment goed op Mytheresa?

Tijdens de lockdown zagen we, niet heel verrassend, dat de vraag naar luxueuze loungewear, joggingpakken en sportkleding toenam. Voor FW20 zien we dat klanten zich aangetrokken voelen tot ingetogen luxe items van merken als Khaite, The Row en Jil Sander die zowel voor binnen als buiten perfect zijn. De minimalistische trend blijft tijdens FW20 omdat het zo makkelijk te combineren is en ook een goede investering is voor de langere termijn. Daarnaast denk ik dat powersuits voor de ‘back to work’ look een essentieel onderdeel gaan uitmaken van veel garderobes, in felle kleuren en met brede schouders om het wat spannender te maken.

Welke trend zie je voor SS21 en daarna?

Het sleutelwoord is tijdloos en het gaat heel erg over draagbaarheid en kwaliteit. Tailoring blijft een belangrijke rol spelen, maar wel op een meer ontspannen manier. Breisels en jerseys zullen ook een belangrijke rol gaan spelen, omdat die zo veelzijdig zijn en zowel buiten als binnen gedragen kunnen worden.

Zijn er digitale inkoop tools die je nu gebruikt die je voorheen nog niet gebruikte?

We maken gebruik van de eigen online portals van Mytheresa en andere standaard tools die we eerder ook gebruikten.

Veel van je werk is waarschijnlijk verplaatst naar online de laatste weken. Wat moet gemoderniseerd of gedigitaliseerd worden als het om inkoop gaat?

De kwaliteit van de linesheets die alle informatie over een product bevatten en de beelden die beschikbaar zijn voor de inkopers kunnen beter. Omdat we een e-commerce bedrijf zijn en we onze producten online verkopen, verwacht ik hetzelfde niveau van merken die producten aan inkopers verkopen en dat is niet altijd het geval.

Welke fysieke aspecten van inkoop, zoals het bezoeken van showrooms of het bekijken van samples, moeten in de toekomst vervangen worden denk je?

Ik denk dat het proces van het fysiek inkopen van grote collecties die uit verschillende categorieën bestaan onvervangbaar is. Maar ik denk wel dat het voor merken met een kleinere collectie heel goed mogelijk is om het inkoopproces digitaal te laten verlopen, als ze maar goede beelden hebben van modellen die de ontwerpen dragen.

Ontwerpers en retailers vragen zich nu af of de modekalender nog wel in zijn huidige vorm kan blijven bestaan en welke rol modeshows nog gaan spelen. Hoe denk je dat het inkoopproces kan veranderen na dit seizoen?

De sfeer en de prachtige locaties van modeshows is zo speciaals en magisch. Dat is maar moeilijk te vervangen door digitale varianten. Maar ik denk wel dat de Covid-19 pandemie ervoor gezorgd heeft dat we meer zijn gaan reflecteren over onszelf en hoe wij leven. Ik denk dat de digitale modeweken laten zien dat de modeindustrie zichzelf opnieuw kan uitvinden en zichzelf kan aanpassen aan digitale innovaties die aansluiten bij de behoeften van onze tijd. Maar ik ben wel van mening dat de modekalender aangepast moet worden en gestroomlijnd, zodat zowel inkopers als merken en distributeurs minder hoeven te reizen.

Wil je lid worden van de B2B marktplaats van FashionUnited? Inkopers en merken kunnen zich registreren via fashionunited.com/marketplace fashionunited.com/marketplace .

Dit artikel is eerder gepubliceerd op FashionUnited.UK, en vervolgens vertaald in het Nederlands door Caroline Brakel.

Beeld: Tiffany Hsu / Mytheresa