Hoe inkopers SS26 bestellen: Duitse luxe retailer Apropos

Het voorjaar/zomerseizoen 2026 start traditioneel met Pitti Uomo. Maar terwijl de Florentijnse beurs gewijd is aan herenmode, richt het Duitse Apropos – The Concept Store – zich vanaf het begin van het seizoen op zowel dames- als herenmode.

Al meer dan veertig jaar behoort de concept store met vestigingen in Keulen, Düsseldorf, Hamburg, Berlijn, Rottach-Egern en aan de Tegernsee tot de toonaangevende adressen in de Duitse luxe modehandel. Maar hoe gaat Apropos om met de huidige veranderingen in de luxe mode? En welke waarden, strategieën en curatoriële beslissingen zijn tegenwoordig cruciaal om te voldoen aan de verwachtingen van een steeds bewuster en kwaliteitsgericht publiek?

Medeoprichter & Co-CEO Klaus Ritzenhöfer en Henning Korb, Managing Partner, beiden verantwoordelijk voor de inkoop van de heren- en damescollecties, namen aan het begin van het seizoen de tijd om FashionUnited inzicht te geven in aankomende trends en de interpretatie van eigentijdse luxe.

Met welk gevoel bent u het SS26-seizoen gestart?

Met een mix van nieuwsgierigheid en verantwoordelijkheid. Het voorjaar/zomerseizoen 2026 voelt als een keerpunt, zowel creatief als commercieel.

Hoe verlopen de seizoensvoorbereidingen bij Apropos?

De voorbereidingen beginnen vroeg. We analyseren verkoopgegevens, volgen wereldwijde trends, spreken met onze teams in de winkels en gebruiken ons netwerk van ontwerpers en branche-insiders. Een holistische aanpak is belangrijk: we denken in looks, in verhalen, en vooral hebben we altijd onze klanten voor ogen, hun behoeften en hun gelegenheden.

Hoe zou u de Apropos-klant omschrijven? En is deze in de loop der tijd veranderd?

Onze klanten zijn van alle leeftijden, modebewust, zeer goed geïnformeerd en kwaliteitsbewust. Het gevoel voor materialen, afwerking en herkomst is toegenomen. Tegelijkertijd zien we een zekere prijsgevoeligheid, maar alleen als de prijs-kwaliteitverhouding niet klopt.

Spelen regionale verschillen tussen de winkels en het lokale klantenbestand een rol bij de assortimentsplanning?

Absoluut. Elke locatie heeft zijn eigen DNA. In Hamburg werken andere merken en ontwerpen dan bijvoorbeeld in Keulen/Düsseldorf, aan de Tegernsee of zelfs in Berlijn. We luisteren goed naar wat de lokale klanten willen en passen de bestellingen daarop aan. De curatie blijft echter altijd in de Apropos-spirit.

Worden lessen en inzichten uit het vorige seizoen meegenomen in de huidige orderronde?

Jazeker. Voorjaar/zomer 2025 was een moeilijk seizoen; emotioneel geladen producten deden het beter dan puur "verstandige" producten. Kleuren, stoffen, vakmanschap: deze componenten spelen een overheersende rol. We gaan daarom gerichter de diepte in, in plaats van de breedte.

Waar kijkt u persoonlijk naar uit in het komende inkoopseizoen, zowel in de dames- als in de herenmode?

Naar de terugkeer van emotie. De damesmode wordt weer speelser, vrouwelijker, zonder aan kracht te verliezen, zoals bijvoorbeeld bij Chloé. In de herenmode zien we een spannende ontwikkeling van klassieke silhouetten; het spel met volume, textuur en elegantie is echt een plezier. Hierbij denken we aan Tom Ford.

Zijn er merken of thema's die momenteel bijzonder goed aanslaan bij uw klanten?

Celine is bij de dames nog steeds erg gewild, evenals The Row en Phoebe Philo. Bij de heren zien we een toenemende interesse in producten met een voelbare meerwaarde, of het nu in de afwerking of in de storytelling zit.

Welke overkoepelende trends ziet u momenteel in de mode? En hoe beïnvloeden deze de dames- en herenmode?

Er is een zekere herromantisering: zachte kleuren, soepele snitten, transparante stoffen. Tegelijkertijd komt tailoring weer sterker in beeld. Dames- en herenmode komen visueel weer dichter bij elkaar, zonder zich te vermengen. De taal is vergelijkbaar, maar de uitdrukkingsvorm blijft verschillend.

Toch valt op dat na een periode van vloeiende gendergrenzen de mode zich weer duidelijker lijkt te definiëren. Hoe beoordeelt u deze ontwikkeling?

Het is geen terugkeer naar oude patronen, maar eerder een herinterpretatie. Vrouwelijk is niet gelijk aan zwak, mannelijk niet gelijk aan hard. Onze klanten spelen bewust met codes. De scheiding biedt nieuwe ruimte voor duidelijke modestatements, zonder het spel met gender uit te sluiten.

Zijn er, afgezien van de grote namen, labels of concepten die tegen de mainstream ingaan, maar toch aandacht verdienen?

Ja, labels zoals Rossi of Extreme Cashmere bieden een ander perspectief op luxe. Ze zijn niet luid, maar ongelooflijk sterk in hun statement.

Ziet u momenteel ook kansen voor kleinere of opkomende labels om deel uit te maken van het Apropos-portfolio?

Absoluut, onze klanten houden van ontdekkingen. Als het product sterk is en het verhaal erachter overtuigt, geven we ook jonge labels een podium, zoals momenteel het Duitse sneakermerk Thesing. We staan daar erg open voor, maar alleen als de kwaliteit ook op lange termijn kan voldoen aan de eisen van Apropos.

Wat zijn voor u de doorslaggevende factoren bij het opnemen van nieuwe merken in het assortiment?

Overeenstemming met de merkwereld van Apropos, kwaliteit van de collectie, storytelling, leverbetrouwbaarheid, calculatie en ook de vraag: heeft het label de potentie om een trouwe partner te zijn gedurende meerdere seizoenen?

Kijkend naar het totaalbeeld: hoe beoordeelt u de huidige ontwikkeling in de luxe branche? En wat betekent dat voor Apropos?

Luxe wordt weer ingetogener, maar niet minder luxueus. Het moet gaan om understatement, om inhoud in plaats van alleen status en hoge prijzen. Wij geloven in duurzame luxe, in bestendigheid en karakter, niet in kortstondige hypes. We geloven er evenmin in dat kunstmatig gecreëerde wachtrijen vanwege kunstmatig opgewekte schaarste een model voor langdurig succes voor Apropos zouden zijn.

Welke thema's en waarden staan voor u momenteel bovenaan de agenda van het luxesegment?

Vooral "waar voor je geld", vakmanschap, authenticiteit en individualiteit. De klanten willen weten waar een product vandaan komt, wie het heeft gemaakt, wat het bijzonder maakt. Ook het thema "Quiet Luxury" is nog steeds zeer aanwezig.

En tot slot: wat wenst u zich, zowel voor Apropos als voor de branche in het algemeen, dit seizoen?

Moed voor visie. Minder compromissen, meer helderheid. Voor de branche wensen we meer focus op inhoud en standpunt in plaats van op enscenering en mainstream. Voor Apropos betekent dit dat we het juiste gevoel blijven houden voor wat mensen echt raakt, zowel qua mode als emotioneel.

Dit interview werd schriftelijk afgenomen.