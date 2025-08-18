Hoe Oekraïense ontwerpers herenmode herdefiniëren door middel van adaptieve inclusiviteit

Op de catwalks van de Ukrainian Fashion Week, waar esthetiek altijd een politieke lading heeft, hebben ontwerpers Andriy Moskin en Andreas Bilous van label Andreas Moskin hun vak verheven tot een vorm van sociale genezing. De afgelopen twee seizoenen zagen we een aangrijpende evolutie: oorlogsveteranen met protheses liepen naast professionele modellen over de catwalk, met een présence die stijl overstijgt. Dit is het antwoord van de modewereld op overleven en waardigheid, vertaald in verfijnd maatwerk en adaptieve functionaliteit.

In september 2024, toen de Oekraïense modeweek voor het eerst sinds de volledige invasie terugkeerde naar Kiev, organiseerden Moskin en Bilous een show die de wereld niet kon negeren. Tussen hun creaties, gekenmerkt door bohemian accenten, folk-geïnspireerde shirts, asymmetrische borduursels en linnen met kwastjes die doen denken aan de poëtische cinema van het land uit de jaren zestig en zeventig, liepen oorlogsveteranen, inclusief hun protheses. Bilous vertelde AP News: “We wilden laten zien dat de Oekraïense mode zich aanpast aan de samenleving, voor mensen met amputaties die de oorlog hebben overleefd... zonder ledematen kunnen ze stijlvol zijn. Ze moeten geliefd, gerespecteerd en als een integraal onderdeel van de samenleving worden gezien.”

Voor het herfstseizoen 2025 zette de ‘Executed Renaissance’-collectie van Andreas Moskin het thema adaptatie voort, nu door structurele vindingrijkheid. De collectie bestond uit lange tweed jasjes en gedeconstrueerde pakken in karmozijnrode en kaki tinten: kledingstukken die het culturele breukvlak van de verliezen van midden twintigste eeuw en de hoopvolle opkomst van onafhankelijkheid oproepen. De innovatie school echter in het technische: afneembare mouwen met onzichtbare ritsen en naden aan de binnenkant van broeken, ontworpen om protheses te accommoderen zonder afbreuk te doen aan vorm of elegantie.

Als criticus die naar deze voorstellingen kijkt, kun je niet anders dan de parallellen tussen kleermakerij en genezing overwegen. Een pak was ooit het uniform van beschaving; nu is het ook de steun van het ledemaat, de brug tussen kwetsbaarheid en evenwicht.

Vooruitkijkend zal de volgende editie van de Ukrainian Fashion Week in september 2025 Moskin en Bilous opnieuw nauw laten samenwerken met veteranen ter voorbereiding op voorjaar/zomer 2026. Hoewel details van de collectie nog steeds geheim zijn, geven bronnen aan dat de repetities al aan de gang zijn, een herinnering dat dit geen kunstgreep is, maar een diepmenselijke onderneming: mode als herstel, inclusie als design.

Adaptief design is in snel tempo een van Oekraïne’s meest aangrijpende mode-exportproducten aan het worden, praktisch, gepolitiseerd en met zorg vervaardigd. Ontwerpers Moskin en Bilous begeleiden deze transformatie door middel van kledingstukken die meer doen dan bedekken: ze humaniseren en empoweren.

Wat dit betekent voor het bredere discours van de mode

De fragiele schoonheid van adaptieve herenmode in Kiev signaleert een afwijking van de preoccupatie van de mode met nieuwigheid om de nieuwigheid. Hier is innovatie zowel moreel als esthetisch, en functionaliteit is in elk silhouet genaaid.