Hoe OPUS en someday de modehandel operationeel versterken

Terwijl binnen de modebranche op veel plekken nog wordt gesproken over toekomstthema’s, zijn bij Simplicity – de moedermaatschappij van de merken OPUS en someday – al jarenlang belangrijke bouwstenen verankerd in de dagelijkse praktijk. De merken zetten in op datagedreven goederensturing, slimme vloerconcepten en een nauwe samenhang tussen product, winkelvloer en communicatie.

Centraal staat daarbij een duidelijke ambitie: processen moeten ontlasten, besluitvorming vereenvoudigen en de productiviteit van de collectie verhogen. Dat zorgt voor stabiliteit, biedt retailpartners houvast en verhoogt de efficiëntie in een steeds complexere marktomgeving.

Vloersturing als strategische hefboom

De speelruimte aan de inkoopkant wordt in de modehandel algemeen beschouwd als grotendeels uitgeput. Daardoor verschuift de focus naar andere factoren, zoals sell-out, voorraadbeheer en vloerproductiviteit. Retailers staan voor de uitdaging om modisch relevant te blijven en tegelijkertijd economisch gezond te opereren.

Credits: Simplicity

Trends volgen elkaar sneller op, klanten zijn vroeg geïnformeerd en de verwachtingen zijn duidelijk. Beschikbaarheid op het juiste moment is een randvoorwaarde geworden. Tegelijkertijd neemt de druk toe om collecties gedurende het seizoen actief te sturen en flexibel bij te sturen.

Precies hier komt de aanpak van Simplicity in beeld. Bij OPUS en someday zijn goederensturing, nalevering en sell-outanalyse nauw met elkaar verbonden. De winkelvloer wordt actief aangestuurd, collecties worden continu geëvalueerd en op basis van data verder ontwikkeld.

Meer newness vraagt om precieze sturing

Modische impulsen winnen verder aan belang, ook binnen het NOS-segment. Seizoensgebonden thema’s, nieuwe silhouetten en gerichte accenten zorgen voor aandacht en extra traffic op de winkelvloer. Daarmee nemen ook de eisen aan sturing en nalevering toe.

Credits: Simplicity

Hardlopers moeten snel kunnen worden aangevuld, terwijl minder presterende artikelen vroegtijdig worden gesignaleerd en aangepast. Doorslaggevend is daarbij niet alleen de analyse, maar vooral de snelheid van uitvoering.

“Retailers willen vandaag de dag gedurfder inkopen en tegelijkertijd hun rendement veiligstellen,” zegt Kaye Visser, Head of Sales Netherlands bij OPUS en someday. “Dat lukt wanneer modieuze keuzes consequent worden gekoppeld aan sell-outdata en nalevering.”

Events als verbindend element op de winkelvloer

Parallel hieraan groeit het belang van activatie op de winkelvloer. Events ontwikkelen zich steeds meer tot een centraal middel om traffic te genereren en merken tot leven te brengen. Cruciaal daarbij is de samenhang tussen vloer, product en communicatie.

Bij OPUS en someday maken eventformats structureel deel uit van de seizoensplanning. Activaties op de winkelvloer worden ondersteund met passend socialmediateriaal, waarmee retailpartners het verhaal kunnen doorvertalen naar hun eigen kanalen. Zo ontstaat een consistente communicatie tussen fysieke winkels en digitale touchpoints.

“Events hebben pas een blijvend effect wanneer ze inhoudelijk goed zijn voorbereid en ook online worden doorgetrokken,” aldus Visser. “Die combinatie zorgt voor bereik, herkenbaarheid en extra koopmomenten.”

Dynamische voorraden als antwoord op nieuwe handelsrealiteiten

Binnen voorraadbeheer tekent zich een duidelijke trend af: rotatie, flexibiliteit en vloerproductiviteit staan centraal. Snellopers worden gericht versterkt, blokkeerders vervangen en winkelvloeren opnieuw ingedeeld. Het doel is een hogere productiviteit van de collectie, met behoud van gecontroleerde kapitaalbinding.

Credits: Simplicity

De aanpak van Simplicity is gebaseerd op een geïntegreerde set-up van sell-outanalyse, replenishment en collectiesturing. Verkoopdata vloeit direct door naar nalevering en vloerplanning. Beslissingen worden genomen op basis van heldere KPI’s en vastgelegde processen.

“Voor ons is deze manier van werken een vast onderdeel van het dagelijkse proces,” zegt Visser. “Onze retailpartners verwachten betrouwbaarheid, snelheid en meetbare resultaten.”

Uitvoering als concurrentiefactor

Terwijl veel marktpartijen nog testen en evalueren, laten gevestigde modellen al zien hoe datagedreven goederensturing in de praktijk werkt. De omslag in voorraadbeheer is ingezet; bepalend voor succes is de mate waarin processen consequent worden geïntegreerd en benut.

Met OPUS en someday laat Simplicity zien hoe geïntegreerde processen de handel versterken, operationele complexiteit verminderen en tegelijkertijd ruimte laten voor modische impulsen — een aanpak die bijdraagt aan een nieuwe standaard in de modehandel.