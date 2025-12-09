Hoe Saint Steve de Nederlandse knitwearmarkt verovert

The king of knitwear. Saint Steve groeide in korte tijd uit tot een onmisbare speler binnen het herensegment. Het merk overtuigt sinds de start met next-level knitwear: verfijnde kwaliteiten, tijdloze go-to pieces en comfort dat je meteen voelt zodra je het aantrekt. Dat het label in de branche inmiddels bekendstaat als ‘The Moneymaker’ is dan ook geen toeval, maar het resultaat van structureel sterke doorverkopen, scherpe voorwaarden en betrouwbare voorraden.

Knitwear to know

Saint Steve wordt gezien als de fundering van elke mannengarderobe. Het merk richt zich op een brede doelgroep met tijdloze go-to knitwear pieces die stijl en leeftijd overstijgen. De collectie draait vooral om kwaliteit en comfort. Gemaakt van uitsluitend hoogwaardige materialen en innovatieve breitechnieken brengt Saint Steve vertrouwde stijlen met een toegankelijke fit. Easy-to-sell key items waarmee retailers én consumenten de plank simpelweg niet mis kunnen slaan. En dát betaalt zich uit: het merk haalt seizoen na seizoen indrukwekkende doorverkoopcijfers over vrijwel de hele linie.

IJzersterke basis

Van half-zip sweat tot turtle neck. Naast een ruime seasonal range, vormt de ‘Essentials Collectie’ het kloppend hart van Saint Steve. Al vele seizoenen is deze NOOS-basis voor veel winkels een vaste waarde, gebouwd op sterspelers die het hele jaar door beschikbaar zijn. The best of basics. The daily classics. Key pieces die geen man in zijn kast mag missen. Die hun waarde blijven bewijzen en hun relevantie nooit verliezen. Ze zijn gemaakt van 100% katoen in vijf tijdloze kernkleuren die altijd op voorraad zijn. Denk aan dark navy, green mist en taupe melange.

Meer dan een merk

Saint Steve voelt zich eerder partner dan leverancier. Naast het brengen van een sterk NOOS-pakket met aantrekkelijke voorwaarden, ondersteunt het merk retailers met strategisch inkoopadvies, selectieoptimalisatie én op maat gemaakte marketing. Zo kunnen winkels gedurende het jaar een gepersonaliseerde instore activatie aanvragen, afgestemd op hun eigen formule. Daarnaast organiseert Saint Steve jaarlijks een grootschalige en compleet verzorgde campagne, inclusief retail activatie op de winkelvloer. Door deze servicegerichte aanpak ligt de focus steevast op het bouwen van langdurige samenwerkingen. Daarmee is Saint Steve een merk dat meedenkt, meebeweegt, en merkbaar verschil maakt.

PREVIEW MEN

Begin januari vind je Saint Steve op PREVIEW MEN, waar het label de FW26-collectie presenteert. Daar wordt meteen duidelijk hoe NOOS en Seasonal samen een ijzersterke mix vormen. Reken op een range die in alles overtuigt. Van kleur en materiaal tot commerciële kracht. Wie de collectie liever buiten de beurs om bekijkt, kan direct een afspraak maken met salesmanager Floor. De showroomdeuren staan open voor iedereen die met eigen ogen wil zien waarom Saint Steve de Nederlandse knitwearmarkt in hoog tempo verovert.