Hoedjesparade 2024 in beeld: Tussen traditie en statement

De derde dinsdag van september: Het is Prinsjesdag. De start van het Nederlandse politieke jaar, maar voor velen ook een dag om ouderwets hoedjes te kijken. Hoewel FashionUnited voor u het nieuws omtrent de troonrede en de effecten daarvan voor ondernemers en professionals in de gaten houdt, bieden we u ook traditiegetrouw een overzicht van de beste hoeden.

Met een weersvoorspelling van rond de twintig graden wordt het een stuk minder onstuimig dan Prinsjesdag 2023. Daar moest menig genodigden de hoed goed vast zetten om deze niet te verliezen. Prinsjesdag 2023 was eveneens de eerste keer dat prinses Alexia het evenement bijwoonde. Haar zus prinses Amalia doet dit al langer.

Dit artikel wordt gedurende de dag geüpdate. Houd de website in de gaten voor de laatste status.

In beeld: De hoedjesparade van 2024

Fractievoorzitter Dilan Yesilgoz (VVD)

Echte Hollandse kunst. Nee niet ik, maar de jurk dus.

Ik heb vandaag een schitterende jurk mogen lenen van de Nederlandse ontwerper Edwin Oudshoorn. Een droom outfit uit de 2016 collectie. En zo blij dat vandaag mijn lieve vriendin Astrid mijn gast is (en dat Rene zijn plekje… pic.twitter.com/ozVfyMakL4 — Dilan Yesilgöz - Zegerius (@DilanYesilgoz) September 17, 2024

Verschillende kamerleden

We blikken alvast vooruit! Want Prinsjesdag draait niet alleen om politiek, de koetsen en de troonrede, maar is ook een dag waarop de outfits volop in de schijnwerpers staan. We spraken drie Kamerleden over wat ze dit jaar dragen. pic.twitter.com/drTvVcpMHj — Eerste Kamer der Staten-Generaal (@EersteKamer) September 16, 2024

Senator Fatimazhra Belhirch (D66)

De voorgenomen bezuinigingen op cultuur zorgen ervoor dat senator Fatimazhra Belhirch zich kleedt in een danskostuum van het Scapino Ballet Rotterdam. Ze maakt hierin een statement tegen de bezuinigingen.

Gekleed in een bijzonder danskostuum uit een voorstelling van Scapino Ballet Rotterdam wil Senator Fatimazhra Belhirch vandaag op Prinsjesdag stelling nemen tegen de voorgenomen bezuinigingen op cultuur.



Lees haar statement op https://t.co/zFZ6jwK6FZ pic.twitter.com/xogqHK2L9f — Scapino Ballet Rotterdam (@ScapinoBallet) September 17, 2024

Anita Pijpelink (GroenLinks-Pvda)

De hoed van kamerlid Anita Pijpelink is al onthuld. Het kamerlid kiest voor een hoed genaamd De Zeeuwse Knoop vertegenwoordigd. Ze zal daarbij een outfit dragen van duurzame stoffen en deze combineren met bloedkoralen juwelen, zo meldt het platform Wij zijn de Stad uit Middelburg.

Hoe kamerlid @APijpelink Prinsjesdag 2024 een beetje Zeeuws maakthttps://t.co/Kvl23RrxvC pic.twitter.com/Kg2L8cUGMO — Wij zijn De Stad (@wijzijndestad) September 16, 2024

Annemarie Heite (NSC)

Annemarie Heite van NSC gaat niet voor een hoed, maar voor een paarse fascinator. Deze wordt met een haarband vastgezet op het hoofd.