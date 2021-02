Hollandse spijkerbroeken van Denham en Grivec Bros

Denham the Jeanmaker heeft de handen ineengeslagen met de Grivec Bros voor een gelimiteerde samenwerkingscollectie, handgemaakt in Chevremont te Limburg. Het is voor het eerst dat Denham jeans helemaal in Nederland zijn gemaakt, zo laat een woordvoerder van het merk weten. Het kostte het team drie maanden om 200 spijkerbroeken te maken. De gelimiteerde spijkerbroek, gemaakt van Virgin Selvedge Candiani denim, is vanaf donderdag 18 februari te koop via de Denham website en winkels (Call & Collect). De prijs bedraagt 279,95 euro.

Grivec Bros is het jeansmerk van de tweelingsbroers Marcel en Roger Grivec. Zij maken handgemaakte jeans in het atelier in Chevremont. De broers runden jarenlang Jeanspaleis in Chrevremont (Kerkrade), de winkel die werd opgericht door hun ouders.