Hooijer Footwear Group komt in actie voor 3FM Serious Request met unieke HOLIDUDE-schoencollectie van schoenmerk HEYDUDE

Distributeur Hooijer Footwear Group komt met het schoenenmerk HEYDUDE Nederland deze feestdagen met een bijzondere actie: de exclusieve HOLIDUDE-schoencollectie. Deze unieke collectie, bestaande uit twee feestelijke HEYDUDE-modellen, de Wally voor heren en Wendy voor dames, brengt de perfecte balans tussen humor en het goede doel. Want de volledige opbrengst van de HOLIDUDE-collectie wordt door Hooijer Footwear Group gedoneerd aan 3FM Serious Request 2024, dat dit jaar geld inzamelt voor MetaKids.

Steun kinderen met metabole ziekten met je kerstschoenen

De feestdagen staan in het teken van warmte, geven en samen zijn. Met de HOLIDUDE-collectie benadrukt Hooijer Footwear Group niet alleen de ludieke kant van kerst – denk aan schoenen die perfect passen bij je foute kersttrui – maar ook het belang van samen iets betekenen voor een ander.

Hooijer Footwear Group doneert de volledige opbrengst van elk verkocht paar schoenen uit de HOLIDUDE-lijn aan 3FM Serious Request. Dit jaar zet het Glazen Huis, dat van 18 tot en met 24 december in Zwolle staat, zich in voor MetaKids, een stichting die zich inzet voor kinderen met metabole ziekten. Met jouw aankoop draag je direct bij aan een betere toekomst voor deze kinderen.

Campagne en cheque-overdracht

De campagne rondom deze actie start op 6 december 2024, na Sinterklaas. Vanaf dat moment is de HEYDUDE HOLIDUDE-collectie exclusief verkrijgbaar via de HEYDUDE website. Als hoogtepunt van de campagne zal het team van Hooijer Footwear Group op 23 december 2024 persoonlijk de cheque met de totale opbrengst overhandigen bij het Glazen Huis in Zwolle.

Geef deze kerst een extra betekenis

Maak de kerstperiode dit jaar nóg specialer. Kies voor schoenen die niet alleen feestelijk en grappig zijn, maar ook bijdragen aan een prachtig doel. Samen maken we een verschil – en brengen we de ware kerstgedachte tot leven.