House of Artists: Een Uniek Kinderkledingmerk met Creatieve Samenwerkingen

House of Artists is een nieuw en uniek kinderkledingmerk dat is ontstaan uit de passie voor kleding en kunst. Het merk is opgericht door zussen Monique en Suzanne. Het creatieve proces van House of Artists wordt geleid door Monique, terwijl haar zus zich bezighoudt met financiën en de organisatie. Samen hebben ze het bedrijf opgezet en langzaam is de collectie uitgebreid. Het merk valt onder Style Labels waar al de stijlvolle bekende labels Quapi en Levv bestaan.

Het unieke aan House of Artists is dat ze constant streven naar vernieuwing. Ze willen een gat vullen in de markt en iets compleet nieuws brengen. Het merk richt zich op streetstyle-kleding met unieke ontwerpen die stoer en unisex zijn. Daarnaast stimuleren ze hun creatieve proces door samen te werken met artiesten, illustratoren en fotografen die een frisse kijk hebben op mode en creativiteit. House of Artists wil een nieuwe benadering van kinderkleding brengen door kleine, maar regelmatige collecties uit te brengen. Dit zorgt ervoor dat er constant nieuwe items beschikbaar zijn en creëert een gevoel van vernieuwing. Met de lancering van House of Artists komt er een nieuw hoofdstuk in de wereld van kinderkleding. Het merk gelooft in het belang van zelfexpressie en creativiteit, en wil kinderen de mogelijkheid geven om zich te uiten door middel van mode. Naast de unieke ontwerpen en creatieve samenwerkingen, hecht House of Artists ook veel belang aan duurzaamheid en ethische productie. Ze streven ernaar om zo min mogelijk impact op het milieu te hebben en werken samen met fabrikanten die zich houden aan strenge milieunormen. Daarnaast zorgen ze ervoor dat hun kleding onder goede arbeidsomstandigheden wordt geproduceerd.

House of Artists onderscheidt zich van andere merken, zoals Quapi en Levv, door de nadruk te leggen op streetwear en het benadrukken van de stadsstijl. De collectie bestaat voor 80% uit unisex-kleding, maar er zijn ook specifieke items voor meisjes, zoals rokjes en leggings. Het merk gebruikt hoogwaardige stoffen, zoals biologisch katoen, om een superieure kwaliteit te waarborgen.

Credits: Beeld: House Of Artists, eigendom van het merk

De samenwerkingen met kunstenaars zijn tot stand gekomen binnen de kring van bekenden van de oprichters. Ze hebben gekeken naar het type artiest en de stijl van hun kunstwerk om ervoor te zorgen dat het zowel kinderen als ouders aanspreekt. Het merk haalt ook inspiratie uit de straat en kijkt naar wat jongeren dragen, omdat kinderkleding vaak wordt beïnvloed door de trends in de volwassenmode.

Het merk heeft al veel positieve reacties ontvangen, zowel van klanten als van agenten uit het buitenland. House of Artists zal gelijktijdig worden gelanceerd in vijf landen: Nederland, België, Duitsland, Italië en Frankrijk. Dit illustreert het succes en de groei van het merk.

House of Artists heeft grote plannen voor de toekomst. Ze willen hun bereik uitbreiden naar andere landen en streven ernaar om een wereldwijd erkend kinderkledingmerk te worden.

Ze blijven samenwerken met artiesten en creatieve geesten om vernieuwende en inspirerende collecties te creëren.

Het succes van House of Artists is te danken aan de passie en toewijding van het team achter het merk. Ze blijven streven naar innovatie en houden vast aan hun kernwaarden van creativiteit, duurzaamheid en zelfexpressie. Met hun unieke benadering van kinderkleding en voortdurende samenwerkingen met artiesten, zet House of Artists een nieuwe standaard in de modewereld voor kinderen.

Dus, als je op zoek bent naar kleurrijke, stoere en unieke kleding voor je kinderen, dan is House of Artists zeker een merk om in de gaten te houden. Ze bieden niet alleen stijlvolle kleding, maar ook een inspirerende ervaring waarin kunst en mode samenkomen. Stap binnen in het House of Artists en ontdek een wereld vol creativiteit en zelfexpressie voor de jonge generatie.