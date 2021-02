House of Dagmar eerste winnaar van Zalando’s Sustainability Award

De Zalando Sustainability Award is voor het eerst uitgerekt. Modemerk House of Dagmar ging naar huis met de prijs en wint hierdoor een geldprijs en de kans om een exclusieve collectie te ontwerpen in samenwerking met Zalando, aldus het persbericht. Ook wordt de collectie die het merk presenteerde tijdens Copenhagen Fashion Week nu verkocht via Zalando.

House of Dagmar kwam als winnaar uit de bus vanwege de ‘toewijding aan het produceren van hoogwaardige en low-impact producten’, aldus het bericht. De speciale wedstrijd van Zalando heeft als doel merken uit te dagen alternatieve design- en productieprocessen te gebruiken en zo mee te werken aan een duurzamere toekomst. De capsulecollectie die Zalando en House of Dagmar gaan maken zal dan ook in het ontwerpproces zoeken naar duurzamere oplossingen voor materialen, productieprocessen, techniek en transparantie in het ontwerpproces.

Kate Heiny, Director Sustainability bij Zalando, in het persbericht: “We zijn verheugd om House of Dagmar aan te kondigen als winnaar van onze eerste Sustainability Award. Dit is de volgende stap in onze missie om duurzamere alternatieven aan te bieden. We kijken er naar uit om met House of Dagmar samen te werken en duurzamere alternatieven te verkennen voor materialen, productieprocessen en technologische vooruitgang. De Sustainability Award is een heel belangrijk initiatief voor ons, waarmee we de modewereld en merken ondersteunen die echt verandering teweegbrengen en een positieve impact te hebben op mens en milieu.”

House of Dagmar is actief op zoek naar duurzamere alternatieven voor niet-duurzame materialen in de collecties. Het merk kijkt hiervoor onder andere naar gerecyclede materialen of stoppen die in het productieproces minder water of chemicaliën gebruiken. House of Dagmar berekent daarnaast sinds 2017 jaarlijks de voetafdruk. Sinds het merk daarmee is gestart heeft het de waterconsumptie van het bedrijf met 41 procent verminderd, aldus het persbericht.