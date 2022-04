Hugo Boss lanceert tweedehands platform ‘’Hugo Boss Pre-loved’’

Hugo Boss lanceert een tweedehands platform. ‘’Hugo Boss Pre-loved’’ zal in het derde kwartaal van 2022 worden gelanceerd, zo deelt het Duits modemerk mee in een persbericht.

Op het online platform kunnen klanten hun Hugo Boss stuks insturen in ruil voor krediet dat te besteden is via de online shop of bij fysieke winkels van Hugo Boss. De stuks worden voor toelating op het platform wel eerst gecheckt op kwaliteit.

De service zal eerst enkel beschikbaar zijn in Frankrijk. Voor consumenten uit het land zal het platform straks te bereiken zijn via de Hugo Boss webshop, aldus het bedrijf. Hierna zal het platform tegen 2025 uitgerold worden naar Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Net als bij het recent gelanceerde platform van Jérôme Dreyfuss (het Frans lederwarenmerk dat begin deze maand aankondigde te starten met resale) is ook het Hugo Boss platform opgezet in samenwerking met de Franse start-up Faume.

Hugo Boss zal naast de lancering van het platform later dit jaar ook ‘care and repair’ services installeren in een aantal van hun Duitse winkels, zo wordt gemeld in het persbericht. Ook hier is het plan deze service later uit te breiden naar meerdere landen.