Hugo van Hugo Boss lanceert 3D-geprinte loafers met Zellerfeld

Hugo, het jongere merk van Hugo Boss, onthult een volledig 3D-geprinte loafer in samenwerking met Zellerfeld, een producent van 3D-geprinte schoenen. De Hugo Forward x Zellerfeld loafer herinterpreteert de traditionele loafer voor een generatie die "zowel functionaliteit als gedurfd ontwerp waardeert", aldus het Duitse modemerk. Het 3D-geprinte model, dat geen stiksels, lijm of extra onderdelen nodig heeft, wordt op bestelling geprint in Zellerfelds geautomatiseerde fabriek in Hamburg, Duitsland. De schoen is gemaakt van één recyclebaar materiaal en verkrijgbaar in beige, zwart, rood, oranje of blauw.

Hugo Forward x Zellerfeld 3D-geprinte loafer Credits: Hugo

De schoen introduceert een nieuwe crêpe-geïnspireerde zooltextuur, geworteld in schoenenerfgoed en geherinterpreteerd door middel van digitale productie. De pasvorm wordt gepersonaliseerd met behulp van Zellerfelds voetscantechnologie, die voor elke klant een uniek profiel genereert.

De schoen debuteerde op 29 juni op de catwalk bij het Taiwanese merk Namesake tijdens Paris Fashion Week. De Hugo Forward x Zellerfeld loafer, die niet in samenwerking met Namesake is ontworpen, zal ook te zien zijn in het komende lookbook van Hugo.

De Hugo x Zellerfeld loafer is exclusief op aanvraag verkrijgbaar op Zellerfeld.com, met installaties in de Hugo-winkels in Amsterdam en Milaan ter promotie van de schoen.

