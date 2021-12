Hul le Kes slaat handen ineen met Duits kasjmier label Allude

Het Nederlandse merk Hul le Kes is een samenwerking aangegaan met Duits kasjmier merk Allude. De twee presenteren een limited edition collectie, zo blijkt uit het persbericht.

Hul le Kes en Allude ontmoeten elkaar vanwege het feit dat beide merken overtuigd zijn dat een goed item het waard is om gerepareerd en hergebruikt te worden. De collectie is dan ook vervaardigd uit overgeproduceerde en afgekeurde garens uit de industrie. De items zijn geverfd met afvalstromen uit restaurants en andere natuurlijke materialen. Het resultaat is een assortiment van truien, vesten, broeken en sjaals.

De collectie is vanaf 9 december te koop in de webshops van zowel Hul le Kes als Allude. Prijzen liggen tussen de 259 en 545 euro.