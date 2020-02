Hul le Kes werkt opnieuw samen met Leger des Heils Reshare

Modeontwerper Sjaak Hullekes van het merk Hul le Kes gaat opnieuw een samenwerking aan met het Leger des Heils. De ontwerper uit Arnhem maakt een tweede Hul le Kes Reshared collectie, zo meldt het merk op LinkedIn.

Hullekes selecteert voor de lijn kledingstukken uit het sorteercentrum van het Leger des Heils en geeft deze letterlijk en figuurlijk opnieuw kleur. Voor de kleuring van de items gebruikte hij bij de eerste samenwerking afvalresten zoals uienschillen en avocadopitten.

De collectie zal eerst bij een pop-up shop in het Fashion for Good Museum in Amsterdam te koop zijn. De collectie is hier van 26 maart tot en met 3 april te vinden. Daarna zal de lijn bij alle Leger des Heils Reshare winkels in Nederland te verkrijgen zijn.

Ontwerper Sjaak Hullekes lanceerde Hul le Kes in 2018. Het merk draait om de bezieling van kledingstukken. De ontwerper gebruikt voor de items dan ook stock stoffen en antieke materialen zoals tafellinnen. Een vlek geeft een kledingstuk juist een duidelijke geschiedenis en een persoonlijkheid.

Beeld: Hul le Kes