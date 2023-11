Hunkemöller Sheroism-campagne: empowerment en elegantie

"Doordat jij jezelf bent, inspireer je mij om ook mezelf te zijn."

Lingeriemerk Hunkemöller introduceert haar nieuwste campagne: Sheroism. Een movement gericht op female empowerment en het inspireren van vrouwen om hun meest authentieke zelf te zijn. Het merk roept alle vrouwen op zich uit te spreken, elkaar te ondersteunen en de schoonheid van onze verschillen te omarmen. Duitse TV-host Lola Weippert, model en activiste Nyakim Gatwach en model Jocelyn Corona staan centraal in deze campagne gericht op zelfexpressie.

Vanuit de gedachtegang van Sheroism is een nieuwe collectie ontstaan die staat voor de kracht en schoonheid van elke vrouw.

Credits: Hunkemöller

De Sheroism collectie

De Sheroism collectie bevat luxueuze designs met sensuele silhouetten, body-conscious shapes, rijke borduursels en verfijnde kanten stoffen. Donkere bloemenprints op lingerie en nachtkleding geven een verleidelijke look, terwijl levendige juweeltinten en elegante stoffen voor een exclusieve uitstraling zorgen. Geïnspireerd door de catwalk worden klassieke modellen verfijnd met een moderne, gedurfde en geraffineerde look.

Wij inspireren en empoweren vrouwen om hun meest mooie en authentieke zelf te omarmen. We lift each other up. Met Sheroism beginnen we aan een reis van empowerment en inclusiviteit, waar de stem van elke vrouw wordt gehoord, persoonlijke verhalen worden gedeeld en prestaties worden gevierd. Alexandra Legro, Global Marketing and Communications Director Hunkemöller

Ontmoet de Sheroes

Duitse tv-presentatrice Lola Weippert, model en activiste Nyakim Gatewech en model Jocelyn Corona inspireren tot zelfexpressie zoals alleen zij dat kunnen. Zij staan centraal als ambassadeurs van de Hunkemöller Sheroism-movement.

Credits: Hunkemöller

Lola Weippert: Lola staat bekend als Duitse radio- en tv-persoonlijkheid, model én influencer. Lola leeft in de spotlights en spreekt openlijk over acceptatie, reflectie en zelfliefde. "Het is oké om anders te zijn - het is zelfs een superpower.", aldus Lola. Lola is een uitgesproken voorstander van gendergelijkheid en komt op voor gelijke kansen in ontwikkeling en ontplooiing.

Credits: Hunkemöller. Lola Weippert

Nyakim Gatwech: Nyakim werd geboren in een vluchtelingenkamp in Ethiopië en heeft het weten te schoppen tot internationaal model en activiste. Haar reis is niets minder dan inspirerend. Trots op haar Zuid-Soedanese achtergrond heeft Nyakim al vroeg geleerd zelfvertrouwen, een positieve houding en grote dromen te koesteren. Ze heeft haar eigen non-profit opgezet, de BalangNyal Foundation, met als missie om millennials en kansarme jongeren van Zuid-Soedanese afkomst sociaal-economische kansen te bieden.

Credits: Hunkemöller, Nyakim Gatwech

Jocelyn Corona is op een missie om body positivity uit te dragen naar de wereld om haar heen. Jocelyn, geboren in Mexico en nu woonachtig in Londen, maakt als model met een stem de weg vrij voor andere vrouwen. Ze komt op voor gelijke vertegenwoordiging en toont in alles wat ze doet een houding van onafhankelijkheid en authenticiteit.

Credits: Hunkemöller, Jocelyn Corona

We verdienen allemaal respect. We verdienen allemaal liefde. We zijn allemaal hetzelfde. In de reis van het leven is het belangrijk dat we elkaar steunen en respecteren. Lola Weippert

Ga mee op Hunkemöller's missie van empowerment en inclusiviteit, waar iedere vrouw wordt gehoord en ieders levensverhaal wordt gevierd. Met het Sheroism Dinner in de Vondelkerk in Amsterdam werd de campagne afgetrapt, met als doel en missie om sterke vrouwen samen te brengen en verhalen te delen.

De Sheroism collectie is beschikbaar de webshop van Hunkemöller en in alle Hunkemöller winkels.

