Hunkemöller viert 140-jarig jubileum met coutureontwerp van Tess van Zalinge

Hunkemöller presenteert ter gelegenheid van zijn 140-jarig jubileum een coutureontwerp van de Nederlandse modeontwerper Tess van Zalinge. De creatie werd op 23 juli voor het eerst getoond tijdens Van Zalinges jubileumshow Keurslijf in Utrecht, zo blijkt uit het persbericht.

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Voor de samenwerking dook Van Zalinge, die dit jaar zelf tien jaar actief is als ontwerper, in het archief van Hunkemöller. Ze combineerde stoffen uit de Heritage-collectie van het lingeriemerk met materialen uit haar eigen collectie en liet zich inspireren door de constructietechnieken van een van de eerste korsetten die Hunkemöller produceerde. Samen met Patricia Beurskens, Creative Brand Director van Hunkemöller, werden deze historische technieken vertaald naar een eigentijds sculpturaal coutureontwerp.

"Lingerie is zoveel meer dan iets dat je onder je kleding draagt, het verdient het om gezien te worden. Met dit ontwerp breng ik 140 jaar Hunkemöller-vakmanschap en mijn eigen visie op moderne vrouwelijkheid samen", zegt Van Zalinge in het persbericht.

De samenwerking volgt op een eerdere jubileumcollaboratie met de in Duitsland gevestigde modeontwerper Lou de Betoly. Volgens Hunkemöller benadrukt de samenwerking met Van Zalinge de gedeelde waardering voor vakmanschap, erfgoed en een eigentijdse visie op vrouwelijkheid.

Hunkemöller en Tess van Zalinge brengen 140 jaar erfgoed naar de catwalk Credits: Hunkemöller