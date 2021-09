I-CONI-K laat je stralen!

In de snelle social-media-wereld met “fast-fashion flashes the whole day around”, wil de I-CONI-K klant genieten van het moment. Zij houdt van mooie prints en materialen die voelen als een tweede huid met een flatteuze pasvorm voor haar silhouet. Dutch design met een twist voor de vrouw die op zoek is naar net iets onverwachtst voor elke state-of-mind en naar items die haar eigen garderobe opvrolijken en aanvullen met onverwachte dessins. “Wij willen dat iedere vrouw zich door onze items nog iets mooier voelt dan dat ze van nature al is en dat ze daardoor in haar eigen kracht staat op elk moment van de dag”.

De items in de nieuwe FW21 collectie zijn gemaakt om te combineren tot een speelse, classy of ultravrouwelijke outfit. Nooit overdressed, nooit saai, maar altijd goed gekleed, wat de dag ook brengt.

Alle producten van I-CONI-K worden geproduceerd op een eerlijke en duurzame manier, wij vinden dat als merk belangrijk en selecteren daarop onze productiepartners.

I-CONI-K wordt aangeboden van XS t/m XXL, waarbij U als detaillist zelf de sleutel mag bepalen. De agenten zijn nu op pad met onze korte-termijn AW21 collectie. In deze winter collectie, die wij eind september gaan uitleveren, komen alle unieke elementen van I-CONI-K weer naar voren. De uitgesproken dessins in combinatie met mooie basics in matching kleuren en afgemaakt met tijdloze fashion items.

Geïnteresseerd? Bel dan snel onze agenten: Paul van der Wal (noord Nederland) 0615882978 of Eric Blom Fashion (zuid Nederland).