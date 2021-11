I Sette Giorni: een tas voor elke vrouw, zeven dagen per week

I Sette Giorni: ‘Zeven dagen’ in het Italiaans is de naam van het tassenmerk van Belgisch ontwerper Katelijne Van Renterghem. Het geheim achter haar creaties? Functionaliteit, flexibiliteit en veelzijdigheid. De eerste I Sette Giorni tassenlijn, met een handtas voor elke dag van de week, werd in 2018 gelanceerd. En met succes want op dit moment is een tweede lijn in de maak. Van Renterghem is momenteel bezig met een 'croco-lijn', oftewel, "een lijn van mooie en tijdloze leren handtassen met crocoprint."

Nieuwe tassenlijn I Sette Giorni geïnspireerd op prachtige vintage croco-tassen

Volgens Van Renterghem verdienen vrouwen, met name zakenvrouwen, een mooie handtas die gebruikt kan worden voor verschillende doeleinden. Dat wil zeggen, waar een verscheidenheid aan spullen in past maar die ook niet te zwaar is. “Ik besloot voor croco-printed tassen te gaan, waarvoor ik mijn inspiratie haalde uit de prachtige vintage handtassen van mijn moeder vroeger,” aldus de ontwerpster. De filosofie van functionaliteit, kwaliteit en veelzijdigheid zet Van Renterghem door in de nieuwe lijn, onder andere in het kleurenpalet voor de modellen: “Net als bij de eerste lijn van I Sette Giorni haal ik mijn inspiratie uit Italië. Met name de kleuren komen daar vandaan. Naast een klassieke zwarte tas heb ik gekozen voor de kleuren Testa Moro (donkerbruin), Grigio (grijs ) en Cuoio (cognac-kleur). Daarnaast zou ik ook nog graag een groen kleur toevoegen. Net als bij de eerste collectie ga ik voor de nieuwe lijn ook zeven kleuren toepassen. Voor de kleuren, die nog niet bekend zijn, ga ik vooral kijken naar trendkleuren. Het is de bedoeling om twee tendens-kleuren per seizoen toe te voegen.” Van Renterghem benadrukt dat het voor haar belangrijk is dat de handtas van de vrouw past bij haar look en persoonlijkheid. Een toekomstproject is om juwelen te creëren die van de tassen een pareltje maken.

I Sette Giorni gaat mee met de tijd

De nieuwe modellen zijn ontworpen met de dagelijkse benodigdheden van de moderne zakenvrouw in het achterhoofd. Zo is er ook een groter model van de shopper beschikbaar waarin de nieuwste Macbook Pro past. Deze is oa verkrijgbaar in zwart- croco.

De tote bag en de shopper uit Van Renterghem’s eerste tassenlijn zijn nog steeds terug te vinden in de collectie.

Onder het mom van functionaliteit, is er bovendien een clutch inbegrepen bij elke tas. Deze clutches met ketting zijn ook los verkrijgbaar, in verschillende kleuren. Daarnaast is de collectie uitgebreid met een portemonnee, een brillenetui, een small classy crossover tasje en een rugzakje in dezelfde kleuren als de grote tassen. Een padel-tas in denim/leder zal binnenkort de collecties vervolledigen.

De croco-lijn is een speciale editie die voorlopig enkel beschikbaar zal zijn op persoonlijke bestelling en dus niet op voorraad is. Mochten retailers geïnteresseerd zijn om de tassen bij hun verkooppunten aan te bieden, dan kunnen deze contact opnemen met het merk via info@isettegiorni.be. Beelden van de tassen zijn binnenkort op de I Sette Giorni Instagram, website te bewonderen.

Over I Sette Giorni