IAF Lanceert 1e Digitale Wereldwijde Kleding Sourcing Expo 2020

De International Apparel Federation (IAF), met als missie alle belanghebbenden van de mode- en kledingindustrie wereldwijd te verenigen om slimmere, sterkere en duurzamere toeleveringsketens mogelijk te maken en te promoten, lanceert de 1e Digital Global Apparel Sourcing Expo 2020 voor de kledingindustrie met Sourcing Journal als mediapartner. De Global Apparel Sourcing Expo wordt mogelijk gemaakt door Foursource, die het technologische platform voor het evenement biedt met een specifieke focus op B2B-matchmaking.

De show begint officieel op 15 juli en duurt 30 dagen tot 14 augustus 2020. Matthijs Crietee, secretaris-generaal van IAF zegt: “Op verzoek van onze aangesloten brancheorganisaties hebben we besloten om een ​​volledig digitale vakbeurs te ontwikkelen als alternatief voor geannuleerde kleding- en textielbeurzen. Ons doel is om nieuwe en duurzame zakelijke kansen te creëren voor de industrie en onze leden in deze uitdagende tijden. ”IAF heeft al een sterke samenwerking met Foursource, het grootste digitale sourcingplatform voor de kledingindustrie. Afgezien van traditionele softwareoplossingen voor beurzen, profiteert Global Apparel Sourcing Expo van de B2B matchmaking-technologie van Foursource.

Sourcing Journal, het toonaangevende mediabedrijf voor de kleding- en textielindustrie, ondersteunt het evenement via hun communicatie- en social media kanalen. Oprichter en president van Sourcing Journal Edward Hertzmann: “Hoewel de mode-industrie voor ongekende uitdagingen staat, is de wens en de noodzaak om te blijven werken nog nooit zo belangrijk geweest. Ondanks de tegengeluiden die er op korte termijn ongetwijfeld zijn, is het wel duidelijk dat er nu een nieuwe manier van werken ontstaat, waarbij we nieuwe technologie en nieuwe middelen moeten omarmen. Aangezien reizen en bezoeken aan fabrieken momenteel niet of nauwelijks plaatsvinden, maakt een virtuele beurs het dan toch mogelijk om op een verkennende, communicatieve en verantwoorde manier zaken te blijven doen. Ook als fysieke ontmoetingen nog steeds beperkt zijn.

Exposanten kunnen gebruikmaken van een tool om hun stands en bedrijfsprofielen te personaliseren met speciale productshowrooms en geverifieerde bedrijfscertificaten via Foursource’s partnerschappen met GOTS, OEKO-TEX, Textile Exchange, WRAP en vele anderen. Deelnemende bedrijven worden getoond aan een wereldwijd netwerk van duizenden internationale kopers, samen met uitgebreide digitale marketing om het bezoek op de beurs en relevante zakelijke kansen te stimuleren. Exposanten krijgen bovendien een professioneel lidmaatschap op Foursource om directe kopersrelaties te onderhouden. Om de belangrijkste uitdagingen van de kleding- en textielindustrie aan te pakken en te bespreken, wordt er een driedaags conferentieprogramma gehouden met experts uit de industrie over de onderwerpen duurzaamheid & MVO na COVID-19, verschuivingen in de wereldhandel en digitale productontwikkeling als het ‘Nieuwe Normaal’. Het evenement is gratis toegankelijk voor textiel- en kledingprofessionals.

