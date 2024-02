Ibana blijft assortiment uitbreiden en kondigt internationale groei aan

Het Nederlandse modemerk IBANA presenteert met trots haar nieuwe Fall/Winter 2024 collectie. Deze collectie valt op door unieke leerstijlen en faux fur jassen, die de absolute eyecatchers van de collectie vormen. Daarnaast staat in deze nieuwe collectie de uitbreiding van het assortiment naar een groter aanbod van schoenen en accessoires centraal. Liefhebbers van het merk kunnen nu niet alleen kledingstukken van stof en leer, maar ook hun outfit compleet maken met bijpassende schoenen en accessoires.

De typerende kleurblokken die IBANA elk seizoen als uitgangspunt heeft, omvatten een palet van rijke trendkleuren waaronder Purple, Cherry Red en Deep Teal. Ook komen de basiskleuren wit en zwart terug.

Credits: IBANA

Januari (jl) schitterde IBANA op de prestigieuze Who’s Next modebeurs in Parijs. Waar het merk de strategie van internationale groei vergroot. Met belangstelling van diverse buitenlandse agenten en retailers die graag de nieuwste creaties van IBANA toevoegen aan hun assortiment.

Lara Lubberman, salesmanager van IBANA, is enthousiast over de ontvangst van de collectie op de beurs en zegt: ‘’We zijn blij dat onze Fall/Winter 2024 collectie positief ontvangen is op de Who’s Next modebeurs. Het bevestigt niet alleen het vakmanschap van het team, maar ook de groeiende internationale vraag naar de diverse en hoogwaardige collecties van IBANA.’’ Met het bezoek aan de Who’s Next zet IBANA vastberaden haar koers voort naar verdere internationale uitbreiding. Momenteel heeft het merk een eigen showroom in België en agentschappen in Duitsland, Spanje en Australië. Daarnaast is het merk verkrijgbaar in winkels in Oostenrijk en Amerika.

Credits: IBANA

IBANA maakt bekend dat het inkoopseizoen voor de Fall/Winter 2024 collectie in haar showroom in Amsterdam in volle gang is. Retailers die geïnteresseerd zijn in het verkopen van het merk worden uitgenodigd om te mailen naar lara@ibana.nl voor meer informatie en mogelijkheden.