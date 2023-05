IBANA blijft toonaangevend met mode-influencers

IBANA is een Nederlands damesmerk dat bekend staat om haar fashionable, kleurrijke, ton-sur-ton collecties. Om haar collecties aan een breder publiek te presenteren, werkt het merk regelmatig samen met mode-influencer. Per seizoen wordt er goed gekeken naar welke influencer naadloos aansluit op de collectie, zodat de match echt kloppend is. In het verleden heeft het merk samengewerkt met Roos van Dorsten bekend als Moderosa, Isaya Elais bekend als Elaisaya en deze zomer met Kae Sutherland.

IBANA’s samenwerkingen met mode-influencers hebben hun collectie naar nieuwe hoogten gebracht. Door hun unieke stijlen en persoonlijkheden toe te voegen, brengen de influencers frisse wind in het merk en laten ze zien hoe je de items van IBANA op verschillende manieren kunt stijlen. Met elk van deze samenwerkingen heeft IBANA bewezen dat kleurrijke en fashionable outfits niet alleen voor de catwalk zijn, maar ook in het dagelijks leven kunnen worden gedragen.

De retailers van IBANA reageren positief op de diverse samenwerkingen. Mode-influencers zijn vandaag de dag niet meer weg te denken van social media en uit de modewereld. Ze zijn geloofwaardig en hebben een trouwe fan-base, wat effect heeft op de fysieke- en onlinebezoeken bij de retailers.

De meest recente samenwerking is met Kae Sutherland, een influencer die bekend staat om haar geweldige gevoel voor kleur en styling. Kae haar stijl sloot perfect aan op de zomercollectie van het merk welke bestaat uit kleurrijke en opvallende items. De fotoshoot vond plaats aan de Côte d’Azur, waar de azuurblauwe zee en de blauwe lucht het perfecte decor vormden voor Kae’s favoriete zomer looks. Met haar outfits ben je helemaal klaar voor een zomerse city trip, een lunch op het strand of een avondje uit.

De twee samenwerkingen met Moderosa vonden plaats in Parijs en op Zanzibar. Op het zonovergoten Zanzibar heeft IBANA samen met Moderosa haar 10 favoriete IBANA looks vastgelegd. Van zonsopgang tot zonsondergang hebben ze over het eiland geparadeerd, gestyled in bijpassende IBANA outfits. In Parijs hebben ze de karakteristieke Franse hotspots bezocht die goed aansloten bij het verhaal achter de collectie. Met Isaya reisde het merk af naar Florence om daar haar 12 favoriete Fall/Winter’22 looks vast te leggen. Tijdens deze reis hebben ze de stad verkend en de favoriete plekken van Isaya bezocht, allemaal geheel gekleed in IBANA.

De influencer-campagnes van IBANA zullen zich in de toekomst zeker voortzetten aldus Brandmanager Tamar van Koolbergen. Het merk zal zich altijd blijven ontwikkelen en kijken waar er kansen liggen. Op dit moment is IBANA druk met het bouwen van een nieuwe website, die later deze maand live zal gaan.