IBANA lanceert ALL ICE: technische ski-wear met vrouwelijke elegantie

Met IBANA - ALL ICE betreedt het Nederlandse modemerk IBANA een nieuw segment: high-end ski-wear waarin technische performance en vrouwelijke elegantie centraal staan.

De collectie vormt een logische uitbreiding van IBANA’s bestaande assortiment en onderstreept de ambitie van het merk om zich verder te ontwikkelen als lifestylelabel. IBANA - ALL ICE richt zich op vrouwen die hun dagen doorbrengen op de piste, in de lift en in de kou, maar ook stijlvol voor de dag willen komen tijdens après-ski.

Ontstaan vanuit de praktijk

We zagen een gat ontstaan tussen de verschillende skimerken in de winkel, een ruimte waarvan wij wisten dat we die met de juiste kwaliteit, stijl en prijs konden opvullen. In samenwerking met Alice Zoutenbier, die 21 jaar ervaring heeft in de ski-retail is IBANA - ALL ICE ontstaan. De kennis uit de ski-retail, gecombineerd met IBANA’s jarenlange productie- en designervaring, vormde een natuurlijke match.

Credits: IBANA

Functioneel ontworpen, vrouwelijk uitgevoerd

IBANA - ALL ICE is ontwikkeld met beweging als uitgangspunt. Elk item combineert water- en winddichte materialen met ademende, temperatuur regulerende eigenschappen en lichtgewicht isolatie. De collectie maakt gebruik van diervriendelijke Primaloft®-isolatie, bekend om zijn hoge warmtebehoud zonder extra volume. Naast performance speelt design een centrale rol binnen IBANA - ALL ICE. De collectie kenmerkt zich door krachtige silhouetten, cleane lijnen en een vrouwelijke belijning. Het resultaat is technische ski-wear die beschermt tegen sneeuw, wind en kou, terwijl het silhouet clean en vrouwelijk blijft.

Van piste tot après-ski

Waar veel ski-wear primair sportief wordt benaderd, kiest IBANA - ALL ICE voor veelzijdigheid. De ontwerpen zijn geschikt voor intensieve dagen op de piste, maar sluiten qua uitstraling naadloos aan op après-ski en winterse city moments. Daarmee koppelt het label een high-end uitstraling aan een bewust toegankelijker prijsniveau. Met een prijsrange van €69,99 voor een ski accessoire tot €729,99 voor een volledig skipak biedt IBANA - ALL ICE high-end kwaliteit en uitstraling, met een sterke prijs-kwaliteitverhouding.

Ambitie met internationale blik

Met IBANA - ALL ICE zet IBANA een duidelijke volgende stap. Het label is ontworpen om te inspireren, mee te groeien met een actieve levensstijl en zich te ontwikkelen tot een vaste waarde binnen het internationale skiwearsegment. Door luxe, kwaliteit en een toegankelijker prijsniveau samen te brengen, wil IBANA vrouwen wereldwijd kleden van city streets tot besneeuwde bergtoppen.

Credits: IBANA

Inkoop

IBANA - ALL ICE loopt gelijk aan het IBANA Fall/Winter 2026 seizoen en is momenteel beschikbaar voor inkoop. De collectie wordt vanaf oktober 2026 geleverd aan de winkels.