IBANA SS23 collectie meer divers en vol verrassende elementen

Het Nederlandse modemerk IBANA heeft de laatste jaren een ware transitie ondergaan. Waar het grote publiek het merk waarschijnlijk nog kent als leermerk is het inmiddels omgetoverd tot een volledige collectie met een diversiteit aan kwaliteiten en stijlen.

In 2021 besloot het merk haar collectie te gaan uitbreiden. Tamar van Koolbergen (Brandmanager) legt uit dat er grote ambitie was om de ‘IBANA vrouw’ van top tot teen aan te kunnen kleden. ‘Wij merkten dat er vraag was naar bijpassende tops of truien op de leren broek of rok die werd ingekocht door de retailers. Daarnaast waren wij ook toe aan vernieuwing en snakte ons fashionhart naar meer diversiteit.’

In 2008 startten de eigenaren van Netraco Garments het merk IBANA, (toen) gespecialiseerd in leren accessoires veroveren zij de retailers met leren portemonnees, tassen en riemen. Waar in 2010 ook een leren jasje aan wordt toegevoegd en in 2012 een totale leercollectie ontstond voor de vrouw. Het merk is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige collectie met nieuwe kwaliteiten als viscose, katoen, wol en 100% gerecycled polyester. Door dit te mixen met de leren stijlen waar het merk van origine in is gespecialiseerd zorgt dit voor prachtige gevarieerde collecties.

Met 190 verkooppunten in Nederland en 100 internationaal in België en Duitsland hoopt IBANA hier de aankomende jaren nieuwe landen aan toe te kunnen voegen.

Vanaf dag één wordt IBANA gemaakt door vrouwen, voor vrouwen. Inmiddels zijn de collecties een duidelijke weerspiegeling van de diversiteit in vrouwen die de stijlen samen bedenken en ontwerpen. Eigenaresse Marion Meijer (53 jaar), vertegenwoordigers Lara Lubberman (30 jaar), Lois Blom (26 jaar) en de dames van de designafdeling Elisa Strietman (23) en Julie Evers (28 jaar) creëren met hun verschillende leeftijden én smaak voor mode máár met dezelfde visie de collecties voor een brede doelgroep.

De SS23 collectie is opgebouwd rondom verschillende thema’s in zachte kleursnoepjes van babyblauw tot mintgroen en zuurstokroze. Het is een zoete en vernieuwende collectie met vrolijke kleuren, inspirerende prints, luxe stoffen en verrassende leer stijlen.

Geïnspireerd door de jaren ’70 zien we mini rokjes, eye-catching prints en metallic items gecombineerd met mooie basis items in de eerder omschreven kleuren zorgt dit voor een goede balans in de collectie. Naast de nieuwe stijlen is er wederom een breed scala aan leren broeken in verschillende modellen; fitted, flared, high waisted en non stretch. Bij IBANA vind je dit seizoen een sterke gevarieerde collectie met voor ieder wat wils.