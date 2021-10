Icebreaker en Spinnova ontwikkelen circulaire mid-layer producten

Het Nieuw-Zeelandse Icebreaker werkt samen met materiaaltechnologiebedrijf Spinnova aan de ontwikkeling van volledig circulaire mid-layer producten van merinowol en Spinnova-vezels.

Het ethische en duurzame merk voor natuurlijke performance kleding, dat eigendom is van VF, werkt samen met Spinnova om een mid-layer product te ontwikkelen met een minimale ecologische voetafdruk, terwijl het nog steeds hoge prestaties biedt.

Het product bevat merinowol, een natuurlijke, hernieuwbare en biologisch afbreekbare vezel, die wordt gecombineerd met Spinnova om de vezel volledig circulair te maken, aangezien het ontwikkelde garen kan worden gescheiden en hergebruikt zonder dat er nieuwe grondstof hoeft te worden toegevoegd. De Spinnova vezel heeft ook sterke isolerende eigenschappen, waardoor het een goede metgezel is voor merinowol.

Dit betekent dat de mix die Spinnova en Icebreaker nu testen voor mid-layer producten duurzaam, comfortabel en volledig circulair is. Na gebruik door de consument kan het ontwikkelde garen worden gescheiden en hergebruikt, "met de ambitie om een stap dichter bij circulariteit te komen en de impact van de producten op het milieu te verlagen", leggen beide bedrijven uit in een verklaring.

Daarnaast wordt Spinnova gemaakt zonder schadelijke chemicaliën en gebruikt het 99,5 procent minder water en produceert het 65 procent minder CO2-uitstoot dan katoenproductie van wieg tot poort. Door het mechanische proces dat Spinnova gebruikt om zijn grondstof, houtpulp, te verwerken, kunnen de vezels gewoon mechanisch opnieuw worden gemaakt, wederom zonder schadelijke chemicaliën of kwaliteitsverlies.

Spinnova werkt samen met VF-merk Icebreaker aan de ontwikkeling van circulaire mid-layer producten

Spinnova chief executive en mede-oprichter Janne Poranen, zei: "We zijn erg trots op deze samenwerking en enthousiast om te blijven experimenteren hoe Spinnova klimaatverandering kan bestrijden als zowel een duurzaam nieuw materiaal als een disruptief circulair nieuw materiaal dat steeds opnieuw kan worden gemaakt."

Beeld: Spinnova

Het partnerschap toont ook aan hoe veelzijdig de Spinnova-vezel is, aangezien hij verschillende materialen kan vervangen en aanvullen, van outdoorgebruik tot alledaagse kleding en high fashion. Eerder werd Spinnova al gemengd met katoen, en Spinnova en Ecco's partner KT Trading zijn bezig met de productie van vezels uit leerafval.

Alistair Smith, directeur Global Product Design bij Icebreaker, voegt hieraan toe: "De natuur is onze held en onze inspiratiebron - we waren dan ook enthousiast toen we hoorden over Spinnova's benadering van het spinnen van vezels die de processen van de natuur zelf nabootst.”

"Naast deze gedeelde inspiratiebron maakt het potentieel om Spinnova steeds opnieuw te recyclen tot een nieuwe vezel dit disruptief circulair. Deze samenwerking maakt onze strategie in het ontwikkelen van circulaire businessmodellen en het vooruitstuwen van duurzaam design mogelijk."

Icebreaker is het tweede merk van VF Corp dat samenwerkt met Spinnova. Eerder dit jaar tekende het Finse bedrijf voor duurzaam textielmateriaal een ontwikkelingsovereenkomst met The North Face voor de ontwikkeling van nieuw, duurzaam, high-performance textiel voor de outdoorkledingcategorie.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.