Icon Denim L.A. bij Fashion Club 70: het favoriete denimmerk van de beroemdheden

Icon Denim L.A., een jong en veelbelovend denimmerk uit Los Angeles, verovert de Europese modewereld. Met tijdloos denim en moderne pasvormen spreekt het merk een breed publiek aan. De mix van hoogwaardige materialen en eigentijdse silhouetten verzekert Icon Denim L.A. een plek in de garderobe van beroemdheden, die dagelijks naar hun favoriete jeans grijpen.

Het merk speelt in op de behoefte aan veelzijdige denimstukken, geschikt voor zowel alledaagse outfits als formele gelegenheden. Icon Denim L.A. combineert de laid-back Californische stijl met verfijnde details en moderne afwerkingen, wat resulteert in een collectie die gemakkelijk te stylen is, voor zowel mannen als vrouwen, ongeacht de gelegenheid.

Credits: Icon Denim

Gekozen door beroemdheden

De ontwerpen van Icon Denim L.A. hebben inmiddels hun weg gevonden naar de garderobes van internationale sterren. Tal van beroemdheden zijn al gespot in de items van het merk, wat de aantrekkingskracht en zichtbaarheid van Icon Denim L.A. versterkt. Dankzij deze aandacht uit de internationale modewereld bevestigt het merk zijn positie als nieuw lovebrand voor denim.

Left: Justin Bieber, Right: Ben Affleck Credits: Icon Denim

Verkrijgbaar via Fashion Club 70, nog tot 4 oktober

Icon Denim L.A. is in de Benelux exclusief in te kopen via Fashion Club 70, een toonaangevend agentschap dat zich richt op de distributie van modecollecties. Fashion Club 70, gevestigd in Antwerpen, vertegenwoordigt een breed scala aan merken en biedt retailers de mogelijkheid om de nieuwste collecties van Icon Denim L.A. aan hun assortiment toe te voegen.

Voor meer informatie over de collectie en inkoopmogelijkheden, kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Fashion Club 70 of een bezoek brengen aan de showroom in Antwerpen.

Orders voor Icon Denim L.A. kunnen tot 4 oktober geplaatst worden.