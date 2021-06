Iconic27 for the future

Iconic27 is een kwalitatief sterk merk die grote stappen wil maken wanneer het gaat om duurzaamheid. Er wordt veel liefde en aandacht gestoken in het maken van de kleding. Dezelfde liefde en aandacht wordt ook gegeven aan het verduurzamen van de productieketen. Daarbij staan het milieu, dierenwelzijn en veilige arbeidsomstandigheden hoog op de agenda. Iconic27 is de uitdaging aangegaan om een grote bijdrage te leveren aan een zo eerlijk mogelijke mode-industrie.

Iconic27 heeft de eerste stappen rondom duurzaamheid al gemaakt. Bij het kiezen van de stoffen is een balans tussen kwaliteit, comfort en duurzaamheid van groot belang. Daarom wordt er bij de stoffen gebruik gemaakt van ‘Better Cotton Initiative’ (BCI). Een organic stof die gebruikt wordt voor de T-shirts en sweaters. Het bedrijf die deze stof maakt zorgt er niet alleen voor dat de stof duurzaam wordt geproduceerd, maar ook dat de arbeiders goed behandeld worden. Daarnaast wordt er alleen gewerkt met Europese fabrieken die ook dezelfde goede arbeidsomstandigheden waarborgen.

De volgende stap die Iconic27 gaat nemen is het gebruiken van 100% gerecycled verzendzakken voor de webshop. De verzendzakken zijn gemaakt van gerecycled 50 micron CEOX LDPE plastic. Door middel van deze duurzame verzendzakken laat Iconic27 de klanten zien dat duurzaamheid een belangrijke doelstelling is van het merk.

Iconic27 is dus al veel bezig met het verduurzamen van het merk. Over de aankomende jaren wil Iconic27 steeds meer gaan doen voor het milieu en zullen er steeds meer stappen gezet worden richting duurzaamheid.