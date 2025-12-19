In beeld: 5 stijlvolle designerkerstbomen in Londen

Dit feestseizoen nemen modemerken en ontwerpers niet alleen de etalages van luxe warenhuizen over, maar kleden ze ook kerstbomen aan voor luxe hotels in Londen. Claridge's onthult een bijna vijf meter hoge boom met strikken, ontworpen door Daniel Lee van Burberry. The Londoner omarmt de etherische esthetiek van modeontwerpster Susan Fang en One Hundred Shoreditch brengt een monsterlijke touch aan het feestseizoen met Charles Jeffrey.

Claridge's kerstboom, ontworpen door Daniel Lee, Burberry Credits: Claridge's

Claridge's – Daniel Lee en Burberry

Het luxe hotel Claridge's in Mayfair heeft een lange traditie van samenwerkingen met modeontwerpers en -merken voor de aankleding van de kerstboom. Van Karl Lagerfeld en Alber Elbaz tot Louis Vuitton: allen brachten hun esthetiek naar de art-deco lobby van het hotel.

Dit jaar kiest het hotel voor Daniel Lee, creatief directeur van Burberry. Hij ontwerpt een kerstboom als eerbetoon aan vakmanschap, erfgoed en feestelijke verwondering. De bijna vijf meter hoge boom is versierd met levendige strikken van restmaterialen van Burberry. Daarnaast sieren wilde bladeren en distels – de nationale bloem van Schotland – de boom als knipoog naar Burberry's band met de Hooglanden, waar de kasjmieren sjaals worden geproduceerd. Koperen bellen, geïnspireerd op het Equestrian Knight Design van het huis, en handgeblazen kerstballen van een Britse glasblazer maken het geheel compleet. Op de top prijkt een gouden kroon, terwijl aan de voet grote schaakstukken, knusse kussens en dekens liggen.

Claridge's kerstboom, ontworpen door Daniel Lee, Burberry Credits: Claridge's

Lee zegt in een verklaring: "Claridge's voelt vanaf het moment dat je binnenstapt als thuis. Het is een waar symbool van elegantie en Brits erfgoed, waar ik door de jaren heen veel bijzondere momenten heb beleefd.

"De uitnodiging om de jaarlijkse kerstboom van het hotel te ontwerpen is een grote eer. Ik zie het als een kans om traditie en saamhorigheid te vieren – het seizoen tot uitdrukking brengen door levendige kleuren en rijke texturen. Kerst is mijn favoriete tijd van het jaar."

De traditionele boom maakt deel uit van een bredere feestelijke overname van het hotel. Onderdeel hiervan is ook een samenwerking met Claridge's voor hun jaarlijkse feestelijke kerstbal. Elk handgeschilderd ontwerp toont de Claridge's piccolo-teddybeer in een klassieke Burberry-trenchcoat en sjaal. Een verzamelstuk dat twee Britse erfgoedmerken verenigt. Daarnaast dragen de portiers iconische Burberry-check sjaals om gasten en bezoekers te verwelkomen. Het ruitpatroon verschijnt ook op kamersleutelhouders en in de lift, die is heringericht met een luxe bank en kussens.

Susan Fang 'The Crystal Dream' kerstboom bij The Londoner Credits: The Londoner

The Londoner – Susan Fang

The Londoner, het boetiekhotel bij Leicester Square, onthult een kerstboom in samenwerking met modeontwerper Susan Fang: 'The Crystal Dream'. De kerstboom brengt Fang's kenmerkende droomwereld naar het feestseizoen van The Londoner. De traditionele boom transformeert tot een poëtisch, futuristisch meesterwerk met een iriserende gloed.

De sculpturale, volledig witte installatie is geïnspireerd op het gevoel van een 'air-flora fantasy'. Transparante bollen combineren met oversized 3D-geprinte bloemen. Deze glinsteren in zachte blush-tinten met een iriserende gloed en roepen het gevoel op van een kristallen droomlandschap. Elke kerstbal lijkt te ademen en te schitteren alsof hij van puur licht is gemaakt.

Susan Fang 'The Crystal Dream' kerstboom bij The Londoner Credits: The Londoner

Lulu Guinness kerstbomen bij The Goring Credits: The Goring

The Goring – Lulu Guinness

The Goring werkt dit seizoen samen met het Britse mode- en accessoiremerk Lulu Guinness voor de kerstversieringen. Lulu Guinness ontwerpt de twee bomen van het hotel in samenwerking met creatieve studio Makerie. De speelse en grillige feestelijke displays zijn het resultaat. De 'London Calling' kerstboom in de receptie is omwikkeld met een slingerend scharlakenrood lint met Lulu Guinness' kenmerkende rode lippen. Aan de voet staan miniatuur Londense brievenbussen en telefoonhokjes.

Lulu Guinness kerstbomen bij The Goring Credits: The Goring

Om de hoek creëert de 'In Bloom' kerstboom een feestelijke tuin in roze, geel en diep bordeauxrood. Compleet met Lulu Guinness' bloemenmandenm en enkele van The Goring's geliefde schaapjes onder de takken.

Elke decoratie, van kleine telefoonhokjes tot clusters winterbloemen, is met de hand vervaardigd in Engeland door Makerie Studio. Uitsluitend van papier en karton.

Charles Jeffrey's 'Monstrous Highland Tree' bij 100 Shoreditch @creafilmlondon Credits: @creafilmlondon

100 Shoreditch – Charles Jeffrey

Het Oost-Londense hotel 100 Shoreditch kiest voor een onconventionele Schotse Hooglanden-kerstboom 'gone wrong', ontworpen door de Schotse ontwerper Charles Jeffrey. Meer kunst dan traditie: de 'Monstrous Highland Tree' maakt indruk. Jeffrey construeert een boom die is ingepakt voor verzending.

"In de Hooglanden zijn kerstbomen niet vriendelijk," legt Jeffrey uit. "Het zijn onhandelbare dingen: dronken, luidruchtig en vol slechte ideeën. Wanneer er een wordt omgehakt, is het te gevaarlijk om hem in de open lucht te laten. Volgens de traditie moeten ze in karton worden verzegeld, naar het noorden worden verscheept en door de kerstmanwerkploeg worden getemd voordat ze in beschaafd gezelschap mogen komen.

"Deze heeft het niet gehaald. Hij brak onderweg los en vond zijn weg naar One Hundred Shoreditch – nog steeds in de doos, nog steeds half levend, nog steeds aan het vloeken!"

Annie's Ibiza kerstboom bij The Maine Mayfair Credits: Annie's Ibiza

The Maine Mayfair – Annie's Ibiza

The Maine Mayfair aan Hanover Square onthult een kerstboom ontworpen door Annie Doble, oprichtster en ontwerpster van Annie's Ibiza. Een viering van de gedeelde geest van glamour en feestelijkheid. De kerstboom biedt een weelderig feestelijk wonderland. Strikken en kerstballen zijn versierd met gerecyclede textielresten uit Annie's Ibiza's feestcollectie. Ze zijn met de hand geborduurd om iconische jurken van het merk te illustreren.

Over de inspiratie zegt Doble in een verklaring: "We wilden alle magie en grillige elementen van Annie's ontwerpen vastleggen. Met inspiratie uit bestsellers en onze nieuw gelanceerde exclusieve kerstcapsulecollectie."

Annie's Ibiza kerstboom bij The Maine Mayfair Credits: Annie's Ibiza