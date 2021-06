In beeld: de afstudeershows van KABK en Academie Antwerpen

De zomervakantie nadert, en dat betekent dat de periode van afstudeershows is aangebroken. Dit weekend was het de beurt aan de bachelorstudenten Textiel & Mode van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag, en die van de bachelor- en masterstudenten Mode van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Waren de shows vorig jaar nog volledig digitaal, dit jaar liet het KABK weer een klein publiek toe. Daarnaast is het werk van de KABK- en Academiestudenten binnenkort ook op locatie te zien, tijdens kortlopende afstudeerexposities.

KABK: experimenteel textiel en ontwerp in de Electriciteitsfabriek

Het werk van de studenten Textiel & Mode van de KABK werd vrijdag getoond in de monumentale Electriciteitsfabriek in Den Haag. Een selecte groep modeprofessionals uit de creatieve sector werd toegelaten om het werk in persoon te komen bekijken. Het industriële pand, met zijn rode bakstenen muren, verouderde metalen structuren, afgebladderde verf en unieke lichtinval vormde een bijzonder decor voor het werk van de studenten van de KABK. Net als het fabrieksgebouw is dat werk vaak niet gepolijst, maar eerder experimenteel op het gebied van textiel en constructie, met unieke vormen en texturen als resultaat.

Het werk van Stef Reinierse - losvallende workwear-silhouetten met platte, ladderachtige constructies tegen de voorzijde - rijmde perfect met de fabriekshal. Het werk van Annli Basedahl bood eerder een droomachtige tegenhanger. Ook de delicate textielfragmenten van Max Willebrand Westin contrasteerden met de grauwe, industriële locatie. Willebrand Westin won met zijn werk de Keep an Eye Textile & Fashion Award, voorzien door de Keep an Eye Foundation. “Met aandacht, liefde en hoogwaardig vakmanschap transformeert Max gevonden materialen in actueel textiel design”, zo schreef de jury. De prijs, ter waarde van 10.000 euro, kan Willebrand Westin investeren in verdere educatieve ontwikkeling.

De presentatie werd op foto en video vastgelegd. Een deel van de beelden is hieronder te zien. Vanaf 1 juli is de filmregistratie te zien op het digitale platform van de KABK-studenten, Exposed Online. Tussen 8 en 11 juli is het werk van de afstudeerders ook in de academie te zien.

Collectie van Stef Reinierse tijdens afstudeershow KABK. Foto: JW Kaldenbach

Werk van Annli Basedahl tijdens afstudeershow KABK. Foto: JW Kaldenbach

Werk van Max Willebrand Westin tijdens afstudeershow KABK. Foto: JW Kaldenbach

Collectie Jiahao Li en Anwen Xu tijdens afstudeershow KABK. Foto: JW Kaldenbach

Academie Antwerpen: indrukwekkende videoshow in gerenoveerd KMSKA

De helderwitte, nog lege zalen van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen (KMSKA) vormden het decor voor de afstudeershow van de masterstudenten Mode aan de Academie Antwerpen. Het museum is gesloten voor renovatie, maar voor de studenten werd een uitzondering gemaakt.

Afstudeercollectie Priss Niinikoski. Beeld: shreenshot www.showww.be

Afstudeercollectie Vincent Thürstein. Beeld: screenshot www.showww.be

Afstudeercollectie Jasmin Bandomer. Beeld: screenshot www.showww.be

Afstudeercollectie Ezio Costa. Beeld: screenshot www.showww.be

De show werd opgenomen op video en zaterdagavond online gelanceerd op WWWSHOWWW, het afstudeerplatform van de Academie Antwerpen. Zoals gebruikelijk voor de Academie presenteerden de studenten conceptueel conceptueel en hoogwaardig uitgevoerd werk. De modellen werden door de museumzalen gevolgd door drones die afwisselend in- en uitzoomden en zowel overzichtsbeelden als details lieten zien. Naast de individuele collectiepresentaties in het KMSKA werd ook een indrukwekkende introductievideo gemaakt, waarvoor het werk van de masterstudenten op de daken van kenmerkende Antwerpse gebouwen werd geplaatst.

Afstudeercollectie Marc Martha. Beeld: screenshot www.showww.be

Afstudeercollectie Mohammed El Marnissi. Beeld: screenshot www.showww.be

De showvideo is online nog te bekijken. Van de afstudeercollecties van de masterstudenten, en van die van de bachelorstudenten, zijn op WWWSHOWWW ook schetsen, foto’s en filmpjes te zien. Van 24 tot 27 juni is het werk van alle studenten in een fysieke expositie op verschillende locaties in Antwerpen te bewonderen.