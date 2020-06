In beeld: de digitale afstudeershows van de HKU en KASK

Anno 2020 verplaatsen niet alleen internationale modeweken, maar ook de afstudeershows van modeacademies zich naar het digitale domein. Vorige week werd het afstudeerseizoen afgetrapt met twee digitale afstudeershows van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen (KASK). FashionUnited biedt een kijkje in twee verrassende, vernieuwende shows.

HKU: videoclips als mode-totaalconcepten

De HKU houdt gewoonlijk elk jaar een fysieke afstudeershow. Dit jaar organiseerde de HKU voor het eerst een digitale editie, op woensdagavond. De show maakte deel uit van een drie dagen durend online afstudeerfestival, ‘Exposure’, waarin het afstudeerwerk van alle afdelingen van de academie werd getoond. Naast de show stonden er verschillende design-gerelateerde talks op het programma, evenals live Q&A’s met afstuderende studenten.

De afstudeershow van de mode-afdeling bestaat uit een reeks filmclips waarin de collecties worden gepresenteerd, gemaakt door de afstuderende ontwerpers in samenwerking met filmmakers, animatoren, sound-designers en fotografen. Elk filmpje is nadrukkelijk anders: zo is er de rauwe video ‘Yeah Glitch’ van Lotte Anna Helena Smits, opgenomen in schemerige wasserettes en verlaten tankstations, waar modellen zwijgend poseren in haar lange gebreide sjaals en gewatteerde jasjes met grote kragen en capuchons. Poëtischer is ‘Stil even: toen de tafel door zijn knieën ging’ van Mus Ruijg, die inzoomt op een tafel in een boslandschap. Om de tafel hangt een blauw-wit gestreept overhemd dat voor het meubel op maat gemaakt lijkt.