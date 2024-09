In Beeld: De eerste Dries van Noten-show zonder Dries

Het moment dat men wist dat ging komen: De eerste Dries van Noten show zonder dat de ontwerper op het einde een buiging nam. Helemaal afwezig was hij overigens niet, want hij was subtiel aanwezig om het ontwerpteam te ondersteunen, zo melden diverse media.

Ontwerper Dries van Noten kondigde eerder dit jaar zijn pensioen aan. In juni nam hij voor het laatst een buiging na een catwalkshow. De damesmodecollectie die werd gepresenteerd tijdens Paris Fashion Week is dan ook ontworpen door het studioteam, maar naar verluidt wel stuk voor stuk goedgekeurd door Van Noten.

Veel van zijn bekende signatuur (kleurrijke stoffen en rijk textiel) was te herkennen. De sterke silhouetten en kleur-contrasten voelden bekend, doch nieuw. Toch waren er enkele items die opvielen, wellicht zelfs uit de toon vielen. Zo waren er slipdresses, zichtbare lingerie en diverse blousonjassen. Bij andere merken zouden deze items wellicht niet zo opvallen, ze vallen immers onder de huidige trends, maar bij modehuis Dries van Noten waren ze minder voor de hand liggend. Het betekent dat het studio team heeft gekeken naar de trends op straat en deze naar eigen inzicht heeft ingevuld volgens het erfgoed van het merk. Of dit de ingeslagen weg is, moet blijken tijdens de komende shows.

Een van Dries van Noten's sterke signaturen - de trenchcoat.

Het combineren van prints was ook te zien in de SS25 Dries van Noten-show.

Een van de opvallende items tijdens de Dries van Noten-show: een slipdress.

Een element van lingerie tijdens Dries van Noten SS25.

Sterke silhouetten bij Dries van Noten SS25.

Sterke silhouetten bij Dries van Noten SS25

