In beeld: de Ikea x Zandra Rhodes collectie

In 2019 maakte Ikea bekend dat het een samenwerking aanging met de Britse ontwerper Zandra Rhodes , vandaag kondigde Ikea in een persbericht aan dat de eerste producten september dit jaar in de schappen zullen liggen.

De "kleurrijke en luidruchtige" Karismatisk-collectie, genoemd naar het Zweedse woord voor "charismatisch", is een viering van Rhodes' zelfvertrouwen en charisma, aldus de Zweedse woongigant in het persbericht. De collectie bestaat uit 26 producten, waaronder een nieuw ontworpen felroze geplooide Frakta-draagtas, een kussenhoes met slangenprint, gedurfde vloerkleden met bloemen, opvallende vazen, een gebogen spiegel en lampenkappen. De Ikea x Zandra Rhodes Karismatisk collectie is vanaf 1 september verkrijgbaar in Ikea winkels. Bekijk hieronder de beelden van de collectie.