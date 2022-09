In beeld: De kleur blauw in de modewinkels

Omdat kleur invloed heeft op de consument, gaat kleur in de retail vaak gepaard met de doelstellingen van de retailer. FashionUnited kijkt naar de kleuren die in winkels worden gebruikt. Vandaag is de kleur blauw aan de beurt.

Blauw is een van de zogenaamde ‘koele kleuren’. Het is een symbool van rust en bezit een breed scala aan tinten die gebruikt kunnen worden om aan zeer uiteenlopende behoeften te voldoen. Hemelsblauw werkt bijvoorbeeld vaak rustgevend, terwijl diepblauw een mysterieuze sfeer oproept.

Beeld via: Casablanca - Selfridges

Luchthaven blauw in Casablanca

In zijn pop-up store in Londen heeft het luxemerk Casablanca in de zomer van 2022 een ruimte ontworpen dat aan een lounge in een luchthaven doet denken. Er werd gekozen voor de kleur blauw om deze sfeer op te roepen. De ruimte is bekleed met een tapijt met een azuurblauwe gradiënt, terwijl verschillende tinten blauw elementen zoals de schappen of het gordijn van de transportband accentueren.

Beeld via: Jacquemus

Een blauw thema bij Jacquemus

Het zwembadblauw dat Jacquemus voor zijn thematische pop-up in London in mei 2022 heeft gekozen, roept in eerste instantie de kleedkamers van gemeentelijke zwembaden op. De lichte tint wordt toegepast op een kleine tegelvloer en gecombineerd met een witte vloer om de ruimte te vergroten en de indruk van frisheid te accentueren.

Beeld via: Jacquemus

Alles - van de vloer tot de muur - in het winkelconcept van Jacquemus draait om de kleur blauw. De verzadigde kleur met turquoise tinten geeft de ruimte een gevoel van escapisme en plezier.

Aangezien blauw centraal staat in het retailconcept, wordt dit doorgetrokken naar de tassen en de kleding van het merk. Zo ontstaat een homogeen geheel met een sterke visuele impact. Door deze kleur te gebruiken, versterkt het merk tegelijkertijd zijn identiteit, die geworteld is in de mediterrane cultuur: blauw verwijst naar de zee, de zomerlucht en vakantie.

Beeld via: A-Cold-Wall

Industrieel blauw bij A-Cold-Wall

Het Engelse label A-Cold-Wall gebruikt blauw op de muur en op sommige andere elementen, waardoor de winkel een sfeer krijgt met een duidelijk karakter. Wanneer dit in combinatie met wit wordt gebruikt, komen de industriële details van de ruimte ook meer naar voren.

‘Badkamerblauw’ bij Browns

Toen de Britse retailer Browns in april 2022 officieel een beauty segment in zijn Browns East winkel lanceerde, werd voor de kleur blauw gekozen. Een frisse blauwe kleur, die doet denken aan badkamers, werd van vloer tot plafond aangebracht om een gevoel van reinheid en escapisme aan de ruimte te geven.

Beeld via: Louis Vuitton

Blauwe lak bij Louis Vuitton

Voor zijn pop-up store aan het Comomeer in Italië heeft Louis Vuitton ervoor gekozen de muren te bekleden met een helder ultramarijnblauw. Het wordt gecombineerd met een complementaire tint, het bruin van de vloer, om een harmonieuze tweekleurige match te creëren. De lak van de verf creëert een spiegeleffect dat de kamer vergroot en waarin ook de schoenen van mensen die de winkel bezoeken worden weerspiegeld.

Beeld via: Marni

Blauw ontwerp bij Marni

In zijn flagship store in Milaan, die in juni 2022 werd geopend, heeft Marni gekozen voor een blauw tapijt, versierd met grafische strepen in dezelfde tint. Dit grote kleurvlak wordt gecombineerd met wanden en een plafond bedekt met zilveren spiegeltegels, die het licht weerkaatsen. Hierdoor krijgt de winkel een creatief karakter en onderscheidt het zich van de andere winkels in de zeer chique Via Montenapoleone straat.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR. Vertaling en bewerking van het Frans naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.