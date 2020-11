In beeld: de Spongebob-tassen collectie van Marlou Breuls en Laauw

Spongebob als een mode-icoon? Niet de meest voor de handliggende keuze. Toch kwamen mode en het Nickelodeon-figuur vorig jaar samen tijdens Amsterdam Fashion Week en nu in de tassencollectie van ontwerper Marlou Breuls en tassenmerk Laauw.

Marlou Breuls presenteerde tijdens Amsterdam Fashion Week in maart 2019 al een collectie geïnspireerd door Spongebob Squarepants. De collectie kreeg de naam ‘The Icon Collection’ en was ter ere van de 20ste verjaardag van het personage. Niet alleen was de kledingcollectie verrassend en een waar hoogtepunt van de modeweek, ook de tassen die werden gebruikt in de show spraken tot de verbeelding. In de samenwerking met Laauw heeft Breuls nu elementen gepakt uit de ‘The Icon Collection’ en deze vertaald naar een collectie voor iedereen, zo meldt de ontwerper in het persbericht. Tassenmerk Laauw voegt daar aan toe dat het vooral de bedoeling was een betaalbaar product te maken met een volwassen uitstraling.

Spongebob komt tot leven in tassencollectie Marlou Breuls en Laauw

Kenmerkende elementen van het Nickelodeon-figuur zijn te vinden in de collectie. Zo zijn (gele) stippen verwerkt in diverse ontwerpen die doen denken aan de gaten van de sponsachtige substantie waaruit Spongebob bestaat. Ook zijn voor de sluiting van enkele tassen de vorm van de handen van het karakter gebruikt. Andere rechthoekige tassen hebben dan weer een gegolfde rand die verwijst naar de vorm die het figuur heeft. Bij de presentatie van ‘The Icon Collection’ waren tassen te zien die de gehele vorm van Spongebob nabootsten compleet met armen, benen, handen en voeten, maar deze variant is helaas niet te vinden in de collectie van Marlou Breuls x Laauw.

De tassen zijn verkrijgbaar vanaf 129 euro tot en met 249 euro. De collectie wordt enkel verkocht in de webshop van Laauw.