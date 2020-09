In beeld: Dit was de coronaproof september editie van Amsterdam Fashion Week

Het was een Amsterdam Fashion Week als geen ander. Al sinds maart werd er gepland met de coronamaatregelen in het achterhoofd. Het resultaat was een modeweek met tijdslots, presentaties, shows, films en livestreams. Voor wie het gemist heeft en toch nieuwsgierig is: een beeldverslag.

Een swingende start van het programma met Elzinga in Paradiso

Studio Elzinga stond als eerste op het Amsterdam Fashion Week programma en trapte de editie af met een presentatie in Paradiso. In echte ‘Elzinga-stijl’ werd de modeweek afgetrapt met een optreden van de band The Klittens gekleed in kleding van het merk. Modellen in kleurrijke en vrolijke items dansten voor het podium en het poppodium was bekleed met foto’s van Maarten Kamp. Een vrolijkere start van fashion week had men niet kunnen wensen.

Lees het verslaghier.

De guerilla-expositie van het Antwerpse modemerk Kassl

Het Antwerpse merk Kassl haalde het AFW-publiek uit Amsterdam. In Museum Voorlinden in Wassenaar is een expositie opgezet rondom de kenmerkende stukken van het merk die nog tot en met 22 september te zien is in het museum. Daarnaast werd er een kleine show in de tuin van het museum gegeven.

Lees het verslag hier.

Een pretpark met een diepere boodschap: Duran Lantinks ‘Visions Of’

Nog niet zo lang geleden werd er in het grote V&D-pand aan het Rokin vrolijk geshopt voor kinderkleren en keukenspullen. Ter gelegenheid van AFW 2020 werd het gebouw tijdelijk ingericht als een ‘entertainment park vol met creativiteit en innovatie’, zoals Duran Lantink de expositie beschreef waarin het werk van negen jonge ontwerpers en kunstenaars werd gepresenteerd. Deze negen namen deel aan Lantinks talentenprogramma ‘Visions Of’, gerealiseerd in samenwerking met Batavia Stad Fashion Outlet. Hun werk werd gekenmerkt door een sterke focus op duurzaamheid, hergebruik van materialen, en bovenal een variëteit aan eigenzinnige presentaties: van poëtische dansoptredens en humoristische tableaux-vivants tot stille, abstracte installaties. Entertainment, zeker, maar met een diepere boodschap.

Lees er later vandaag meer over in het showverslag van FashionUnited.

Modehuis Natan neemt het Eye Museum over

Belgisch modehuis Natan stond voor de tweede keer op het programma van Amsterdam Fashion Week. Het modehuis mocht showen op een indrukwekkende locatie, namelijk in het Eye Museum in Amsterdam-Noord.

De kunst van het kleden: de performance van Bodil Ouédraogo

Bodil Ouédraogo studeerde vorig jaar af aan de Gerrit Rietveld Academie, maar is nu al een van de klinkende namen van het AFW-programma. In plaats van een nieuwe collectie presenteerde Ouédraogo haar afstudeerfilm opnieuw - maar in een andere context. De film werd opgenomen in Burkina Faso, waar Ouédraogo’s vader vandaan komt, en gaat over de rituelen rondom het dragen van de grand bou bou, een groot, zwaar, vierkant kledingstuk dat wordt gedragen in verschillende West-Afrikaanse landen. Tijdens AFW werd de kleurrijke film geprojecteerd op vijf dansers in ‘bou bous’ van semi-transparant plastic, die daardoor steeds een ander kleurpatroon kregen. De performance in het Stedelijk Museum was een ode aan de kunst van het kleden en de trots die daarmee gepaard kan gaan.

RvdK keert terug naar Hotel De L’Europe

Na het succes van zijn ‘Army of Love’-manifestatie in mei installeerde couturier Ronald van der Kemp zich tijdens AFW opnieuw in het imposante Hotel De L’Europe aan de Amstel. Vanaf de kade was goed zicht op de RvdK-ontwerpen die in slingers vanaf de bovenste verdieping van het hotel over de balkons naar beneden hingen. Op het onderste balkon stond een rij paspoppen in kleurrijke outfits over de balustrade geleund, alsof ze neerkeken op het water, waar model en artiest Jelle Haen een adembenemende zangperformance neerzette. Op een scherm tegen de gevel werden korte modefilms getoond waarin de kleurrijke couturejurken van Van der Kemp, gedragen door dansers en modellen, de hoofdrol speelden.

Reconstruct drukt op de ‘ReSet’-knop

De zaterdag begon met een presentatie van Nederlands collectie Reconstruct. In het oude V&D-gebouw liep het aanwezige publiek langs meerdere tableau vivants en sculpturen gekleed in de nieuwste collectie van het merk. De gedeconstrueerde items, vooral een complete look bestaande uit meerdere gedeconstrueerde sneakers, waren tot in de puntjes uitgevoerd. Het collectief heeft voor de presentatie op de ‘ReSet’-knop gedrukt.

De hypnotiserende show van Cruèl

Hoogtepunt van de AFW-zaterdag was de show van het Amsterdamse merk Cruèl. Wellicht ook de presentatie van die dag die men het langste bijblijft, mede door de hypnotiserende muziek die gemakkelijk in het achterhoofd blijft hangen. Geheel op anderhalve meter van elkaar stonden 16 modellen in een vierkant opgesteld nog voordat het publiek plaats had genomen. De choreografie van de show was even indrukwekkend als de muziek die zo zijn hoogtepunten kende, maar over het algemeen een fijn ritme aanhield. De manier waarop de modellen van plaats wisselden kan gerust ingenieus genoemd worden. Het gehele concept van de show bleek uitermate goed doordacht. Niet alleen was de diversiteit onder de modellen hoog, ook paste de kleuren van de collectie perfect bij de kleuren in de showlocatie.

Houd de website van FashionUnited in de gaten voor het verslag over de show van Cruèl op 19 september.

Fashion film ‘Mirror Soul’ van Mulas Hybrid Haus

Op het programma stond ook een fashion film en wel de film van het modehuis Mulas Hybrid Haus door ontwerper Jessica van Halteren. In samenwerking met visual artist Mila van der Linden is ‘Mirror Soul’ tot leven gebracht. De film, gevolgd door een kort tableau vivant van enkele modellen, zoomt in op de balans tussen liefde en eenzaamheid in de zoektocht naar echte verbinding. Een kenmerk van Van Halteren als ontwerper komt ook in deze collectie terug, namelijk het gebruiken van oude kledingstukken en deze samenbrengen in nieuwe vormen. Het zet de conventionele kenmerken van vrouwelijke en mannelijke bridalwear tegen elkaar af, aldus de uitleg van het merk zelf.