AFW opent op verrassende locaties: Van poptempel Paradiso tot Museum Voorlinden

Als gevolg van de Corona-crisis was het een tijdje onduidelijk of Amsterdam Fashion Week wel door zou gaan dit seizoen en zo ja in welke vorm dan. Maar in een persbericht van Amsterdam Fashion Week meldde Danie Bles al eerder dat het juist in deze tijd belangrijk is een platform te bieden aan nieuw en gevestigd talent. Dat vroeg om wat creativiteit van de organisatie, maar deze editie van AFW is uiteindelijk zo vormgegeven dat veel ontwerpers hun collecties niet met een show, maar met een presentatie presenteren die in verschillende shifts te bezoeken is. Zo kan iedereen zich aan de maatregelen houden en voor wie toch liever thuis blijft; alle events worden ook live gestreamd.

Studio Elzinga opent Amsterdam Fashion Week swingend in Paradiso

Net als vorig seizoen, vindt ook nu de fashion week op verschillende locaties plaats. Dag één begint om half twaalf ‘s ochtends meteen swingend met de presentatie van Elzinga in dé poptempel van Amsterdam, Paradiso. In klein gezelschap en op anderhalve meter van elkaar worden we getrakteerd op een ochtendconcert van The Klittens. Het is een lekker begin van de dag en de muziek van de meidenpunkbank The Klittens past goed bij de esthetiek van Elzinga, die de collectie vorig seizoen ook met een optreden van een band presenteerde in Maloe Melo .

Elzinga werd in 2018 opgezet door Liselot Elzinga en de Finse Miro Hämäläinen nadat zij beiden afstudeerden aan de de Gerrit Rietveld Academie. Het duo haalt graag inspiratie uit de periode dat Liselot Elzinga zelf in bands speelde en op het podium stond en de ontwerpen van Elzinga lijken dan ook gemaakt voor het podium. De collecties van Elzinga refereren aan een originele mix van rock-'n'-roll, The Flinstones en pop art, maar ook aan klassieke couture.

Ook dit seizoen toont Elzinga met de SS21-collectie die Infant Days werd genoemd, jurken met uitvergrote silhouetten en brede, sculpturale schouders, uitgevoerd in felle kleuren, in glitters, een zwart-witte polkadotprint of met mooie abstracte patronen. De modellen hebben strikken in het haar en dansen vrolijk op de muziek van The Klittens. Inspiratiebron voor de collectie was onder andere het fotoboek Paradiso Still van fotograaf Max Nitiel uit de jaren tachtig. Elzinga vroeg fotograaf Maarten van der Kamp soortgelijke foto’s te maken in het straatbeeld van Amsterdam, waarbij hij een dag in het leven van Elzinga’s muze Justine Wesselo volgde. Die beelden hangen levensgroot in Paradiso en maken het totaalbeeld compleet. Het is een collectie die plezier en positiviteit uitstraalt en dat kunnen we wel gebruiken in deze tijd.

Jassen en tassen van Kassl mixen mooi met de kunst in Museum Voorlinden

’s Avonds toog FashionUnited naar Museum Voorlinden in Wassenaar voor nog een bijzondere presentatie en de officiële opening van deze editie van Amsterdam Fashion Week. Het is de eerste keer dat een presentatie van AFW buiten Amsterdam wordt gehouden. Dat is een dappere keuze, want het valt niet altijd mee om modemensen Amsterdam uit te krijgen, maar voor het luxe jassen- en tassenlabel Kassl blijkt de opkomst goed. Ook hier worden we in shifts ontvangen en eenmaal in het mooie museum opgedeeld in groepen voor een tour langs de huidige expositie in Museum Voorlinden en de guerilla tentoonstelling van Kassl die tot en met 22 september ook open is voor publiek.

Kassl Editions, zoals het merk voluit heet, werd in 2018 opgezet door een groep vrienden met een passie voor mode. Het label wordt net als Elzinga vertegenwoordigd door Parrot Agency. Dat doen ze goed, want Elzinga wordt exclusief verkocht via de grote online speler Matchesfashion en Kassl wordt wereldwijd verkocht bij onder andere Selfridges, Harrods, Net-a-Porter en dichterbij huis bij Wendela van Dijk, Kiki Niesten en Moise. Kassl begon als one-item label dat zich focust op kwaliteit boven kwantiteit met de productie van één jas geïnspireerd op een glanzende vintage vissersjas die de makers op een markt in Amsterdam vonden. Het merk werd vernoemd naar de plek waar de jassen gemaakt worden, Kassl in Duitsland. Het is de stad die ook bekend staat om de belangrijkste tentoonstelling van actuele beeldende kunst ter wereld, die één keer in de vijf jaar plaatsvindt: Documenta.

De eerste jas van Kassl groeide al snel uit tot een collectie verschillende jassen in verschillende lengtes en kleuren, die zowel heel functioneel als uiterst chic en cool zijn. Na een jaar werd de collectie uitgebreid met tassen, de Pillow Bags, die aanvankelijk werden gemaakt van de restanten van de jassenproductie en inmiddels in verschillende groottes, kleuren en stijlen komen. Wat de jassen en tassen gemeen hebben is dat ze duidelijk gemaakt zijn met een liefde voor kwaliteit en door hun vormen draagbaar zijn door iedereen. Ze overstijgen als het ware stijl, tijd, geslacht en generatie.

Museum Voorlinden toont kunst geïnspireerd op de jassen en tassen van Kassl

Tijdens de tentoonstelling van Kassl in Voorlinden die mooi mixt met de andere kunstwerken en hier en daar verrassend opduikt, ontdekken we meer over de mensen achter en om Kassl heen. Kassl beslaat een heel netwerk van creatieven, waaronder ook de oprichters van de Antwerpse winkel Graanmarkt 13. Een andere belangrijke naam achter het merk is Camille Serra. Deze Franse autodidactische ontwerper en beeldend kunstenaar is al ruim 25 jaar werkzaam in de mode en werkte eerder voor Joseph en Maison Martin Margiela. Zij speelt nu een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Kassl ontwerpen en is ondere andere verantwoordelijk voor de nieuwe Circle Bag die nu in Voorlinden te zien is.

Hoe Kassl ook andere ontwerpers en kunstenaars inspireert, zien we onder andere terug in The Pillow Sofa, een sofa in twee verschillende maten die lijkt om The Pillow Bag en ontworpen werd door designduo Muller van Severen. Kunstenaar en tattoo artist Dennis Tyfus tekende op een witte Kassl jas tekeningen die doen denken aan zijn No Choice Tattoos, waarbij klanten een verrassings tatoeage krijgen. Er is werk van styliste Gijsje Ribbens en fotograaf Walter Pierre te zien die altijd mooie campagnes voor Kassl schieten, geïnspireerd op kunst die te zien is in Voorlinden van onder andere Richard Serra. Ook grappig is de Maximalist Bag, een vier meter hoge Pillow Bag die Kassl samen met Liberty London ontwikkelde en eerder te zien was in Graanmarkt 13 in Antwerpen.

Als we na de rondleiding langs al deze kunstwerken het museum uitlopen voor nog een glas champagne in de tuin van het museum, worden we toch nog verrast door een groep modellen die de jassen en tassen van Kassl tonen. Dat is stiekem wel fijn, want hoe mooi de tentoonstelling ook is, mode is toch het beste op mensen te zien. Je wil zien hoe een jas valt, hoe je een tas draagt en hoe die twee met elkaar combineren en daarom is dit een waardige afsluiting van een magische avond. Missen we de klassieke catwalkshow? Jazeker, maar presentaties op deze creatieve wijze, zoals die van Elzinga en Kassl zijn voor nu absoluut een goed en inspirerend alternatief.

Beeld: Elzinga: Team Peter Stigter en Maarten van der Kamp, Kassl: Team Peter Stigter