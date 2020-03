Podium-powervrouwen: Studio Elzinga tijdens AFW Studio

Bluescafé Maloe Melo, aan de Amsterdamse Lijnbaansgracht, is diep en donker. De muren en plafonds zijn er volgeplakt met Elvis-posters, door roze neonletters verlicht. Achterin het café dansen de gasten op de vrolijke muziek van garagepunkband Relax Head Man. Het is de familieband van ontwerper Lieselot Elzinga, die hier haar herfst/wintercollectie 2020 presenteert tijdens AFW Studio.

Samen met de Finse Miro Hämäläinen runt ze sinds 2018 Studio Elzinga. Het merk heeft de afgelopen twee jaar een vlucht gemaakt: de kleurrijke, poppy vrouwenkleding, met invloeden van rock ‘n roll èn haute couture, begon als een afstudeercollectie maar wordt inmiddels exclusief verkocht door de Britse online luxeretailer Matchesfashion. De presentatie tijdens AFW is de eerste echte show van het merk. FashionUnited spreekt Lieselot en Miro enkele dagen voor de presentatie: “De wereld is klaar voor een krachtige, ultra-feminiene vrouw.”

”Ik heb tien jaar in bands gespeeld. Mijn ontwerpproces begint bij muziek” Lieselot Elzinga

In Maloe Melo dansen Elzinga’s modellen voor het podium, in strakke jurkjes, knap gesneden pakken en dito jasjes, met de voor Studio Elzinga kenmerkende volumineuze mouwen. Hun haren zijn grof getoupeerd of opgeschoren; ze dragen donkere lippenstift en oogmake-up. Hun stilettohakken schuren over een vloer bedekt met bier en glasscherven. Intimiderend zijn ze, de modellen - als een fanbase die op het punt staat een moshpit in te duiken - maar de kleurige prints en overdreven proporties ogen speels, clownesk bijna, en de de modellen trekken omstanders lachend de dansvloer op. De meeste volgen.

Studio Elzinga lente/zomer 2020

“Muziek is waar mijn ontwerpproces begint,” vertelt Lieselot aan de telefoon. “Ik heb tien jaar veel op het podium gestaan met verschillende bands, en kleding gebruikt om een duidelijke boodschap aan het publiek mee te geven. Je wilt dat het publiek direct weet wat je bedoelt als je het podium op loopt.” Dat uit zich in eenvoudige, maar krachtige vormen, grafische effecten en een sprekend kleurenpalet, mede mogelijk gemaakt door vader Wim Elzinga, die in groovy wit pak over het podium stuitert met een basgitaar in de arm. Pa Elzinga is muzikant en kunstenaar, en “weet veel van kleuren”, aldus zijn dochter. “De balans vinden tussen verschillende tinten is belangrijk, en daar is hij heel goed in. Ik leer veel van hem.”

“Voor deze collectie hebben we vooral gekeken naar powerdressing voor en door vrouwen,” vertelt Lieselot. Als inspiratiebron noemt ze de Teddy Girls uit de jaren vijftig, jonge vrouwen die een plek in de Britse maatschappij opeisten door zich mannelijk te kleden, naar voorbeeld van historische Britse dandy’s en eigentijdse rock ‘n roll-artiesten als Elvis Presley. In Elzinga’s collectie zijn hun breedgeschouderde, getailleerde jasjes en brutale vetkuiven te herkennen.

Maar Elzinga refereert ook aan vrouwen als Blondie, “die kracht uitstralen en hun vrouwelijke kant gebruiken om verder aan kracht te winnen.” Miro peinst: “Dat is in de mode veranderd sinds wij afgestudeerd zijn: de wereld is nu klaar voor zo’n ultra-feminiene vrouw. Tijdens onze studie was het een en al Balenciaga en Vêtements.” Miro verwijst naar de hoekige, grungy esthetiek van Balenciaga-hoofdontwerper Demna Gvasalia. “Dat is nu anders.”

Van afstudeercollectie naar Matchesfashion

Lieselot en Miro raakten bevriend op de Gerrit Rietveld Academie. Ze studeerden elk af met een eigen modecollectie, Miro in 2017 en Lieselot een jaar later. Het tweetal voegde zich daarna samen. Lieselot is de creative director van Studio Elzinga: zij ontwikkelt het concept voor de collectie, de tekeningen en de stofontwerpen. Miro vertaalt deze naar een concreet product. “Echt een goede samenwerking,” meent Lieselot. “We vullen elkaar aan. Ik heb een korte concentratiespanne: als het concept er eenmaal staat, stopt mijn creativiteit. Daar gaat Miro door.” Miro: “Ik heb meer geduld. Maar een hele collectie van begin tot eind ontwikkelen lukt mij ook niet in mijn eentje.”

Het Amsterdamse PR-bureau Parrot Agency benaderde Lieselot en Miro op basis van Lieselots afstudeercollectie, Baby’s Berserk (ook de naam van haar Elvis-coverband). Negen maanden werkte het tweetal aan een debuutcollectie, met steun van Parrot. “Parrot heeft ons geholpen om van die afstudeercollectie een draagbaar, verkoopbaar product te maken”, legt Lieselot uit. Die commerciële aanpak contrasteert met de meer conceptueel-artistieke werkwijze van de Rietveld. Lieselot: “We wilden wel graag op deze manier werken. Mode is uiteindelijk een gebruiksvoorwerp.”

De presentatie van Studio Elzinga voor Matchesfashion, in 5Carlos Place

De debuutcollectie werd uiteindelijk exclusief verkocht aan Matchesfashion. Inmiddels is het tweetal drie collecties verder, waarvan de vorige werd gepresenteerd tijdens Londen Fashion Week, in 5Carlos Place, de evenementenlocatie van Matchesfashion. Lieselot en Miro vulden de onderste verdieping voor de gelegenheid met bonte sculpturen van papier maché, vervaardigd door Elzinga senior. “Het overkomt ons ook een beetje,” lacht Lieselot. “Het is best wel bijzonder, afstuderen en dan hup, samenwerken met Matchesfashion.”

Miro: “We hebben in het afgelopen anderhalf jaar meer geleerd over de modewereld dan tijdens onze opleiding aan de Rietveld. Je moet die wereld meemaken om hem te snappen. Maar het Rietveld heeft ons wel geleerd om zelfstandig te zijn: je moet er vier jaar lang alles grotendeels zelf uitzoeken. Dan lijkt daarna geen uitdaging te gek.”

”We willen de wereld van Elzinga groter en completer maken” Miro Hämäläinen

Een deel van de herfst/wintercollectie 2020 zal vanaf juni bij Matchesfashion worden verkocht. Wat zijn de verdere plannen van het duo? Lieselot: we zouden graag twee keer per jaar een show organiseren, het liefst in het buitenland. Verder willen we onze huidige visie verder uitwerken, misschien tot accessoires: hoeden, tassen, schoenen…” Miro vult aan: “We willen de wereld van Elzinga groter en completer maken.”

In Maloe Melo wordt het laatste nummer van de avond gespeeld. Een model bestijgt het podium in het klapstuk van de collectie: een bruidskleed, ook vaak de afsluiter bij traditionele coutureshows. Met zijn wijde panden en grote ruches heeft die van Studio Elzinga wel iets van een charmante, uitvergrote poppenjurk. Het model zwaait hem in het rond - wat maakt dat bier ook uit - en hijst Lieselot en Miro op het podium voor de finale.