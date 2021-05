In beeld: genderneutrale bridal wear in campagne van Eva Janssens en Gerrit Elen

Hoewel in de modewereld al langer wordt gewerkt aan het afbreken van genderstereotypes, blijft het in de bridal wear-scene op dit vlak opvallend stil. Tijd voor verandering, vond de Gentse bridal-ontwerper Eva Janssens. Samen met content creator Gerrit Elen ontwikkelde ze een campagne die de normen rondom bruidsmode openbreekt.

Gerrit Elen poseert in genderneutrale bruidsmode van Eva Janssens

In de campagne draagt de androgyne Elen verschillende creaties van Janssens, in gelaagde combinaties die zich nauwelijks als ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’ laten definiëren. Zoals Elen zelf stelt in het persbericht: “Een kledingstuk op zich is noch vrouwelijk, noch mannelijk. Het is wat je er zelf van maakt.” Dit alles tegen de achtergrond van een overdadig decor dat aan een zeventiende-eeuws stilleven doet denken, compleet met bourgondisch buffet, weelderige bloemboeketten en zachte tapijten. “Liefde mag uitbundig zijn,” vindt Janssens.

Janssens maakt bruidsmode op maat. Dat betekent dat elk individu bij haar terecht kan, zo verklaart ze in het persbericht, welk gender of welke lichaamsvorm ook. "Voor mij maakt het niet uit wie mijn winkel binnenstapt. Zolang er interesse is in het vieren van de liefde, is er een mogelijkheid om samen een garderobe samen te stellen.”

Ze vroeg Elen om mee te werken aan een campagne die deze boodschap uitdraagt. Elen is onder meer bekend van zijn genderneutrale looks, die hij toont op stijlblog Gerrit and the City. Elen is dolenthousiast over de samenwerking met Janssens. “Ik vind het geweldig dat zij haar bridal couture ook eens door deze lens wilde bekijken. Dit toont aan dat ze de zeitgeist goed begrijpt.”