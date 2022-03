In beeld: Het debuut van Matthieu Blazy voor Bottega Veneta

Bottega Veneta onthulde zaterdag de eerste collectie onder leiding van Matthieu Blazy, de Belgische ontwerper die tot creatief directeur werd benoemd na het plotselinge vertrek van Daniel Lee eind vorig jaar. De heer Blazy, die eerder zijn sporen verdiende bij Martin Margiela, Celine en Calvin Klein, heeft de lei van het merk schoongeveegd, met weinig voortzetting van de esthetiek die Bottega Veneta heeft doen uitgroeien tot een van de meest gevraagde modemerken.

Een schone lei

Er was minder streetwear, geen puddle boots, en geen discrete driehoeken in plaats van logo's, zoals eerder te zien was op klepzakken en accessoires. Ook de dikke intreccio-tassen, zoals de gewatteerde Cassette en slippers, die onmiddellijke verkoophits werden en de inkomsten van Kering deden stijgen tot 17 miljard euro in 2021, waren verdwenen. Bottega Veneta is verantwoordelijk voor 9 procent van de omzet van het Franse conglomeraat, een druk die ongetwijfeld wordt gevoeld door een aankomend creatief directeur.

Door de lei schoon te maken heeft Blazy het merk vooruit geholpen. Net als de tassen van Bottega Veneta, die volgens Blazy items zijn die gebruikt worden om ergens mee naar toe te nemen, zat de collectie vol beweging. Het witte vest en de spijkerbroek van de openingslook waren een illusie. Gemaakt van het zachtste nubuckleer, benadrukte Blazy vanaf het begin het ambachtelijke vakmanschap en de knowhow van de ateliers van het merk.

Bottega Veneta AW22, via Blanchon Agency

Bottega Veneta AW22, via Blanchon Agency

Bottega Veneta AW22, via Blanchon Agency

Leder was de crux, zowel voor de heren- als de damesmode. Jassen waren meestal met twee rijen knopen en ruim gesneden. Broeken waren recht en wijd uitlopend, langer gesneden aan de voorkant, alsof ze gemaakt waren voor lange passen. Rokken waren a-lijn met franjes onder de zoom. Terwijl leer er op foto's zwaar kan uitzien, was de snit licht uitgevoerd met voldoende bewegingsruimte.

Kleur en print kwamen via gebreide kleding en jurken. De eerste in korte varianten van crewnecks en intarsia's met rits, de tweede in patchworks en slips met kralen. Een dekenjas van zwarte en gele wol, gedragen over een visgraat pak, was te zien in de herenkleding.

Het meest interessant waren de accessoires en de vraag of deze de opleving zullen voortzetten die Bottega Veneta de afgelopen twee jaar heeft genoten. De geweven knielaarzen waren weelderig en kwamen in een breed palet van texturen en kleuren. Nieuwe schoenvormen - zoals plateaulaarzen, Mary Janes en puntige sleehakken - zullen het waarschijnlijk goed doen in de detailhandel. Bij de tassen was er veel nieuwigheid in het geweven leer, maar een kussentas in bordeaux was de ster van de catwalk.

Bottega Veneta AW22, via Blanchon Agency

Bottega Veneta AW22, via Blanchon Agency

Bottega Veneta AW22, via Blanchon Agency