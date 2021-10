In beeld: Het eerbetoon aan Alber Elbaz door 45 modehuizen

Op de laatste dag van Paris Fashion Week was het zover: het eerbetoon aan de wijlen Alber Elbaz. 45 modehuizen brachten op hun eigen manier, door middel van een ontwerp, een ode aan de ontwerper die eerder dit jaar overleed.

De show droeg de naam ‘Love Brings Love’, een mantra van de ontwerper. Elbaz had dan ook het doel met AZ Factory, een nieuwe onderneming die hij met steun van de Richemont Group startte, om de mode-industrie te herstarten en de nadruk te leggen op liefde, vertrouwen en respect.

“De ode aan Alber vanavond was een magisch moment,” aldus Laurent Malecaze, CEO van AZ Factory, in een persbericht. “Talent dat talent viert is een opmerkelijk eerbetoon aan de man waarvan we allemaal zoveel hielden. We voelen ons nederig door de uitzonderlijke steun van iedereen die deel heeft genomen aan het maken van de show en door iedereen die zich aansloten bij ons voor deze historische avond.”

Waar sommige modehuizen ervoor kozen zich te laten inspireren door de design ethestiek van Elbaz, zoals grote strikken, ruches en volumes, lieten anderen zich weer inspireren door de persoonlijke look waarin Elbaz altijd te spotten was. Veel van de ontwerpen hadden dan ook een referentie naar het pak en het bijbehorende strikje dat de ontwerper vaak droeg. Naast de 45 looks van modehuizen, toonde AZ Factory zelf ook nog eens 25 looks.

Bekijk een selectie van de ontwerpen hieronder.

Het eerbetoon aan Alber Elbaz in beeld

Look van Alber Elbaz, beeld via AZ Factory

Look van Iris van Herpen, beeld via AZ Factory

Look van Dries van Noten, beeld via AZ Factory

Look Chloe, beeld via AZ Factory

Look Gucci, beeld via AZ Factory

Look Lanvin, beeld via AZ Factory

Look Balmain, beeld via AZ Factory

Look Valentino, beeld via AZ Factory

Look Viktor&Rolf, beeld via AZ Factory

Look Rosie Assoulin, beeld via AZ Factory

Look Balenciaga, beeld via AZ Factory

Look Christian Dior, beeld via AZ Factory

Look Ralph Lauren, beeld via AZ Factory

Look Tomo Koizumi, beeld via AZ Factory

Look Rick Owens, beeld via AZ Factory

Look Off-White, beeld via AZ Factory