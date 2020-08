In beeld: modecampagne tegen homofobie in Polen, gesteund door Zalando

E-tailer Zalando heeft in samenwerking met Campaign Against Homophobia en het Poolse merk MISBHV een campagne ontwikkeld om de LGBTQIA+-gemeenschap in Polen te steunen. Dat is te lezen in een persbericht van het Poolse agentschap 180heartbeats + JUNG v. MATT, dat de campagne faciliteert. De campagne draagt de titel ‘Clothes Reborn with Pride’.

De campagne bestaat uit een serie van vijf kledingstukken, gemaakt van kapotte kleren gedragen door demonstranten tijdens de anti-homofobieprotesten die zich al een tijd in Polen afspelen. De collectie is vastgelegd in een fotoserie en een korte, maar indringende Youtube-film. Doel van de campagne is om de verhalen te delen van Polen die slachtoffer zijn geworden van homofobisch geweld, en zo de schaal van het probleem aan te tonen. Zalando sponsort de campagne.

In korte tijd is de situatie van de LGBTQIA+-gemeenschap in Polen ernstig verslechterd. Halverwege juli won de conservatieve regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) de Poolse verkiezingen met een campagne gericht op het inperken van LGBTQIA+-rechten. De partij beschouwt homoseksualiteit als een ‘ideologie’ die ‘erger is dan het communisme’. Daarop braken grootschalige protesten uit, waarbij veel demonstranten werden gearresteerd.

“Hun dramatische ervaringen worden weerspiegeld in de kleding die ze droegen toen ze werden aangevallen vanwege hun seksuele geaardheid,” zo is in het persbericht te lezen. Thomas Bujok, creatief directeur bij het agentschap: “Door deze kleding te repareren en een tweede leven te geven, wilden we onze helden moed geven en deuren openen voor meer acceptatie voor de hele LGBTQIA+-gemeenschap in ons land.” Dawid Pożoga, Regional Lead van Zalando in Polen, zegt in de Poolse Vogue dat Zalando “de Poolse LGBTQIA+-gemeenschap wil ondersteunen door haar leden te helpen een groter publiek te bereiken met hun verhalen. Dit zijn verhalen die niet mogen worden genegeerd.”

De campagne stuitte in Polen op kritiek. Conservatieve media en politici zijn met name niet te spreken over de manier waarop Zalando ‘homoseksuelen in Polen steunt met Duits geld’.

Bekijk hieronder de video en foto’s van de campagne: