In beeld: Nederlandse trots tijdens de (online) couture week

Opnieuw vindt de Paris Haute Couture week digitaal plaats. Het officiële schema van de modeweek werd de afgelopen weken steeds leger met modehuizen die toch afzagen van een presentatie. Een van de ontbrekende modehuizen was Maison Margiela die besloten heeft de couture presentatie door te schuiven. Nederland werd echter goed vertegenwoordigd met Iris van Herpen, RDVK van Ronald van der Kemp en Viktor&Rolf.

Iris van Herpen

Van Herpen toonde haar nieuwste collectie ‘Roots of Rebirth’ op 25 januari. Ze haalde haar inspiratie uit schimmels en ‘de verstrengeling van leven dat ademt onder onze voeten’, aldus het persbericht. De ontwerper refereert hiermee naar de verbindingen in de natuur die ook wel de ‘wood wide web’ wordt genoemd. Eerder werd namelijk ontdekt dat bomen onder andere met elkaar kunnen communiceren door middel van een netwerk van microben.

De collectie bestond uit 21 looks.

Beeld: Iris van Herpen by Gio Staiano

RDVK/Ronald van der Kemp

RDVK Ronald van der Kemp presenteerde op dinsdag 26 januari Wardrobe #13. ‘Ethetical Dada’ draait om de vraag of de wereld gek is geworden, zo blijkt uit het persbericht. RDVK schetst het verhaal van diverse personages die in een bijna verlaten Hotel L’Europe ronddwalen. Deze personages zijn allemaal gekleed in Van der Kemps’s ‘apocalyptische couture’.

Beeld: RDVK/Ronald van der Kemp door Marijke Aerden

Viktor&Rolf

Viktor&Rolf presenteerde ‘Haute Fantaisie’ wat volgens het persbericht een ‘couture rave’ was: een denkbeeldige show geïnspireerd op alle feesten uit het verleden en alle feesten die nog zullen komen. “Met het doel om een lichthartige vlucht naar een fantasiewereld te bieden hebben zowel de collectie en presentatie een rauw randje. Traditionele couture referenties zijn in een rauw en jonge context geplaatst. Haute couture ontmoet een ondergronds feest.”

Viktor&Rolf koos voor de collectie om oude collecties van het modehuis te recyclen. Materialen uit het archief van het modehuis werden gebruikt waaronder vintage kant, jacquard, vintage jurken (soms uit de eigen collectie) en sweatshirts. “Alle separate elementen lijken zo van een berg afgeplukt te zijn en haastig in elkaar gezet te zijn voor een groep mensen die niet kan wachten om uit te gaan.”

De ‘show’ werd gegeven in Het Hem, een kunst- en evenementenlocatie net buiten Amsterdam.