In beeld: Nigo's eerste collectie voor Kenzo

Parijs - Het is een nieuw hoofdstuk voor het huis van Kenzo: de Japanner Nigo, bekend in de wereld van de streetwear, toonde zondag in Parijs zijn eerste collectie voor het merk, op de laatste dag van de Men's Fashion Week in Parijs.

Beeld: Eigendom van Kenzo

Overalls met klaprozenprint

De eerste collectie is gemengd, kleurrijk en zeer draagbaar. De collectie, met een mix van Amerikaanse, Britse en Japanse invloeden en versierd met een zeer Parijse baret, werd getoond in de Galerie Vivienne, een symbolische locatie voor Kenzo. De collectie was rijk aan unisex silhouetten, met pilotenjacks, bombers, geruite pakken, tuinbroeken en patchwork gebloemde jurken.

In 1970, het jaar waarin Nigo werd geboren, presenteerde de oprichter van het merk, Kenzo Takada, zijn openingsshow in deze overdekte passage uit 1823 met de mozaïekvloer uit die tijd, waar zijn boetiek Jungle Jap was gevestigd.

"Nigo en Kenzo Takada delen dezelfde culturele taal van synthese tussen Japanse en westerse kledingtradities en vooral dezelfde houding ten opzichte van mode: alles wat je op de catwalk ziet, moet je ook in het echt kunnen dragen", aldus het huis in de intentieverklaring van de show.

Beeld: Eigendom van Kenzo

Nigo , wiens echte naam Tomoaki Nagao is, is in de streetwear-wereld beroemd om zijn label A Bathing Ape. Hij lanceerde zijn eigen kledinglabel in Tokio in 1993 en heeft sindsdien talrijke samenwerkingen met grote namen gelanceerd, waaronder een capsulecollectie voor 2020 met Virgil Abloh, destijds artistiek directeur van de mannencollecties voor Louis Vuitton.

In een recent interview met WWD zei Nigo dat hij een grote fan was van Kenzo, maar aanvankelijk geen geld had om zijn ontwerpen te kopen. Nadat hij succes had geboekt in de mode, verwierf hij honderden stukken uit vintage winkels die de inspiratie vormden voor deze collectie.

De beroemde klaproosprint is op verschillende stukken gebruikt. "Ik was zo onder de indruk van zijn kennis van Kenzo Takada. Hij heeft een archief dat zelfs wij niet hebben," vertelde Sidney Toledano, CEO van LVMH Fashion Group, die Nigo koos om het huis te leiden, aan WWD.

Kenzo, een huis van LVMH en opgericht door de Japanner Kenzo Takada, die in oktober 2020 aan Covid is overleden, had afgelopen voorjaar het contract beëindigd met de Portugese ontwerper Felipe Oliveira Baptista, schepper van een poëtische en nomadische garderobe die geen groot commercieel succes is geworden. (AFP)

Beeld: Eigendom van Kenzo

Beeld: Eigendom van Kenzo

Beeld: Eigendom van Kenzo

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.