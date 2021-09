Dit is wat je moet weten over Japanse streetwear guru Nigo

In de streetwear modewereld is Nigo een absolute legende, maar buiten deze wereld zal de naam niet bij velen een belletje rinkelen. Zonde want de Japanse ontwerper, ondernemer, producer en DJ is zeker het kennen waard. Niet alleen richtte hij veel merken op, waaronder A Bathing Ape en Billionaire Boys Club waarmee hij streetwear mode voorgoed veranderde, hij is de nieuwe creatief directeur van modehuis Kenzo.

Allereerst de basis: Nigo wordt op 23 december 1970 geboren als Tomoaki Nagao in Maebashi, Japan. Zijn bijnaam krijgt hij pas later wanneer hij Hiroshi Fujiwara ontmoet. Fujiwara staat bekend als de ‘godfather van Harajuku’ en Nagao wordt later zijn assistent. Nigo betekent ‘nummer twee’ en refereert aan de uiterlijke gelijkenis tussen Fujiwara en Nagao en het feit dat laatstgenoemde de assistent is van de eerste.

Nigo studeert aan Bunka Fashion College, maar vertelt later in interviews dat hij tijdens zijn opleiding niets geleerd heeft. Tijdens zijn studententijd is de fervente hiphop liefhebber meer te vinden in het nachtleven van Tokyo. Dit is waar hij Fujiwara ontmoet, maar ook Jun Takahashi (die later het merk Undercover opricht).

Nigo en Takahashi richtten in 1993 de boetiek Nowhere op die internationale streetwear merken verkoopt. Op dat moment ontstaat ook A Bathing Ape (tegenwoordig vaak afgekort naar Bape, maar bij het ontstaan was de naam zelfs A Bathing Ape in Lukewarm Water). Het merk kiest de strategie om exclusief te zijn. Highsnobiety meldt dat het merk met de productie in het begin alleen een 10 procent van de vraag voldoet. De tactiek van schaarsheid zorgt ervoor dat de vraag naar producten van A Bathing Ape alleen maar groter wordt.

Wie denkt dat Nigo alleen de oprichter is van maar één merk heeft het mis. Samen met ondernemer en artiest Pharrell Williams richt hij de merken Billionaire Boys Club en Ice Cream op. Later zet hij zelf nog het merk Human Made op dat samenwerkt met onder andere Adidas Originals, Kaws en Levi’s.

Nigo: streetwear legende, dj en kunstliefhebber

Nigo heeft meer interesses dan alleen mode. Zoals eerder gezegd is de ondernemer een fervent hiphop liefhebber. Nigo is dan ook dj, producer en eigenaar van zijn eigen platenlabel genaamd Bape Sounds. Het Japanse icoon is onderdeel van de Japanse hiphop groep The Teriyaki Boyz.

Ook is hij erg geïnteresseerd in de kunstwereld. Nigo is namelijk een vroege fan van inmiddels wereldberoemde artiest Kaws. In 2005 maakt Kaws een speciaal schilderij voor Nigo dat later in 2019 wordt verkocht voor 14,8 miljoen dollar. Nigo heeft daarnaast ook samengewerkt met kunstenaars als Futura, Stash, Hajime Sorayama en André Saraiva.

Veelzijdige streetwear guru Nigo aangesteld bij Kenzo

Naast zijn eigen ondernemingen, sluit Nigo samenwerkingen niet uit. Zo werd hij in 2014 de creatief directeur van Uniqlo’s UT-lijn en werkte hij in 2020 samen met Louis Vuitton waar hij een capsule collectie creëerde met Virgil Abloh. Nu is Nigo aangesteld als de nieuwe creatief directeur van Kenzo en zal hij in januari 2022 de eerste collectie van zijn hand presenteren. Het luidt een nieuw hoofdstuk in voor het Japanse modehuis én voor Nigo. Ongetwijfeld zal men in de modewereld reikhalzend uitkijken naar zijn debuut voor het merk.