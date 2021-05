In beeld: & Other Stories lanceert eerste kinderkledingcollectie met capsulecollectie voor vrouwen en meisjes

Beeld: & Other Stories

Modemerk, & Other Stories, lanceert eerste kinderkledingcollectie door middel van een capsulecollectie voor vrouwen en meisjes. Hiermee viert het modelabel de rolmodelfunctie van de vrouw, zo is te lezen in het persbericht van & Other Stories.

De collectie heeft zomerse tinten en is gemaakt van duurzame materialen. Het zou daarnaast laten zien hoe belangrijk het is voor jonge meisjes een vrouw in hun leven te hebben dien een rolmodel voor hen is, zo staat in het persbericht. De collectie bestaat uit zes gecoördineerde looks- een jurk voor vrouwen en een jurk of set voor meisjes in verschillende maten. & Other Stories maakt voor het eerst gebruik van ‘verf’ verkregen uit kleurstofwortel- een bloeiende plant uit de koffieboomfamilie. Bovendien maakt het modemerk gebruik van Tencel ™ Lyocell en biologisch katoen in haar collectie.

“Ik ben er trots op dat we onze ontwerpen en onze liefde voor het vertellen van verhalen kunnen delen met een jongere generatie en zo bewust de rolmodelfunctie kunnen vieren die vrouwen hebben in het leven van elk meisje”, aldus Marthe Bianchi, ontwerper bij & Other Stories, in het persbericht.

De collectie is vanaf 18 mei 2021 verkrijgbaar in geselecteerde winkels en online.

