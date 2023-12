In beeld: The Fabricant vernieuwt ‘Deep’ collectie met innovatieve AI

The Fabricant, een toonaangevend digitaal modehuis, heeft zijn revolutionaire 'Deep' collectie, voor het eerst gelanceerd in 2017, nieuw leven ingeblazen.

“Deep werd oorspronkelijk in 2017 gecreëerd door gegevens van beelden van de Paris Fashion Week in de computer te verwerken en de output daarvan om te vormen tot een 3D modecollectie,” zo legt The Fabricant uit op zijn website. “Nu, zes jaar verder en met behulp van de nieuwste AI-technologieën, hebben we de kracht van mens en machine opnieuw gecombineerd in de nieuwe DEEP/23 collectie.”

Zeven ‘iconische looks’, ontwerpen van Amber Jae Slooten, van destijds zijn dus hernieuwd. The Fabricant gebruikte ‘geavanceerde AI-technologieën, zoals Midjourney en Stable diffusion’ om digitale mode om te zetten in ‘hyperrealistische ontwerpen’. “Enorm gedetailleerde kledingstukken en scenes, in plaats van gepixelde afbeeldingen,” aldus het bedrijf in een persbericht.

De outfits van de nieuwe collectie zijn nu te koop via de website van het digitale modehuis. Via thefabricant.com/wear kunnen consumenten de kledingstukken virtueel passen door middel van een AR-lens.

The Fabricant is een van de pioniers in digitale mode. Het bedrijf bestaat sinds 2018 en is gevestigd in Amsterdam. Het bedrijf maakt niet alleen virtuele kleding onder zijn eigen naam, maar doet dat ook voor grote namen en onafhankelijke ontwerpers uit de modeindustrie. “Voornamelijk ‘fysieke’ modemerken, wiens collecties we digitaal tot leven wekken,” zo vertelde mede-oprichter en CMO van het digitale modebedrijf Adriana Hoppenbrouwer in november op het technologie congres Web Summit in Lissabon.

The Fabricant Deep/23 AI Collection. Credits: The Fabricant.

The Fabricant Deep/23 AI Collection. Credits: The Fabricant.

The Fabricant Deep/23 AI Collection. Credits: The Fabricant.

The Fabricant Deep/23 AI Collection. Credits: The Fabricant.

The Fabricant Deep/23 AI Collection. Credits: The Fabricant.