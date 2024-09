In beeld: wijlen Roberto Cavalli geëerd in show vol sterren

De eerste modeshow van Roberto Cavalli sinds het overlijden van de gelijknamige oprichter van het merk vond gisteren plaats tijdens Milan Fashion Week. De show was een eerbetoon aan het rijke archief van Cavalli en bracht een sterrencast samen op een bitterzoete catwalk.

Het merk staat momenteel onder creatief directeurschap van Fausto Puglisi, die zich dit seizoen liet inspireren door 'Zancle', de oude naam voor de stad Messina op Sicilië, waar de ontwerper werd geboren.

Puglisi vermengde zijn ervaringen van zijn jeugd in Messina met een "Amerikaans getinte visie", verwijzend naar zijn banden met de VS als een vluchtweg en de plek waar hij zijn eerste stappen in de mode zette voordat hij terugkeerde naar zijn geboorteland.

Roberto Cavalli SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Deze sentimenten kwamen tot uiting in de SS25-collectie die in Milaan werd gepresenteerd. Van jurken tot juwelen, overal waren details verwerkt die refereren aan Messina - denk aan de textuur van vissersnetten, het kleurenpalet van zonsondergang en zeeblauw, en de luchtige stukken in froissè-zijde - terwijl de dramatiek die synoniem is aan de VS benadrukt bleef.

Roberto Cavalli SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Puglisi wil een "nieuwe Cavalli" laten zien, voortkomend uit de blik op Zancle en "geladen met een zomerse lichtheid en een diepe liefde voor de wonderen van de natuur".

Om dit nieuwe hoofdstuk echt te markeren, sloot Puglisi de show af met een eerbetoon aan Cavalli zelf. De supermodel-muzes van de overleden ontwerper - Mariacarla Boscono, Karen Elson, Natasha Poly, Isabeli Fontana, Joan Smalls, Eva Herzigova en Alek Wek - liepen mee in een grandioze finale, elk gekleed in looks die rechtstreeks afkomstig waren uit de archieven van Cavalli.

Roberto Cavalli SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Onder de stukken bevonden zich drie asymmetrische zebraprint slipdresses uit AW 2000, een zwarte leren en chiffon siren-jurk uit FW03 en drie gevederde jurken uit FW04, die in de shownotes werden omschreven als stukken die de "essentie van Roberto's ontembare creativiteit en zijn liefde voor wilde glamour" vastlegden.

Roberto Cavalli SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Roberto Cavalli's gezicht wordt geprojecteerd op de achtergrond van de catwalk, SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Fausto Puglisi viert de finale met de modellen, Roberto Cavalli SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight