In gesprek met Seabass creative director en mede-oprichter Kayleigh: van persoonlijke passie tot innovatief familiemerk

In een gesprek met FashionUnited onthult Kayleigh van Ruiven, creative director en medeoprichter van Seabass, de reis die haar van persoonlijke passie naar de oprichting van een toonaangevend familiemerk heeft geleid. Vanuit het zonnige Barcelona deelt ze hoe haar diepgewortelde liefde voor mode, vermengd met de uitdagingen en vreugde van het moederschap, de inspiratie vormden voor Seabass - een zwemkleding merk dat stijl koppelt aan functionaliteit en bescherming.

Kayleigh's liefde voor mode is diepgeworteld. "Mode is altijd al een intrinsieke passie geweest," vertelt ze, benadrukkend hoe mode een uitdrukking kan zijn van iemands identiteit en waarden. Deze passie, gecombineerd met het moederschap, leidde tot de oprichting van Seabass. Geconfronteerd met de uitdaging om haar zoon Bass te beschermen tegen de zon, terwijl ze hem stijlvol wilde kleden, ontstond het idee voor UV-beschermende zwemkleding met een ready-to-wear uitstraling. "Dat bracht me op het idee voor UV-beschermende zwemkleding die er ook stijlvol uitziet," vertelt Kayleigh.

Een uniek perspectief dat Kayleigh benadrukt, is het belang van authenticiteit in leiderschap, ongeacht gender. "Ik geloof heel erg dat je gewoon vooral jezelf moet zijn," zegt ze, wijzend op het belang van het volgen van je eigen pad en visie, zonder beperkt te worden door traditionele genderrollen. Deze filosofie heeft haar geholpen om zowel persoonlijke als professionele uitdagingen te overwinnen, waarbij ze altijd trouw bleef aan haar eigen waarden en overtuigingen.

Inspiratie vindt Kayleigh in stijlicoon Gabrielle "Coco" Chanel, die de mode-industrie transformeerde met haar benadering van comfortabele elegantie. "Zij introduceerde comfortabele elegantie in een tijd waarin dat niet gebruikelijk was," merkt Kayleigh op, wijzend op het belang van zelfvertrouwen en comfort in de mode.

Voor vrouwen die overwegen te ondernemen, benadrukt Kayleigh het belang van eigenwaarde en zelfrespect. "Alles begint bij jezelf. Weet waar je voor staat en werk hard," adviseert ze, waarbij ze vrouwen aanmoedigt om hun passies te volgen en hun eigen pad te creëren. Dit advies weerspiegelt niet alleen haar eigen reis, maar dient ook als een krachtige herinnering dat succes vaak begint met de moed om authentiek te zijn en trouw te blijven aan je eigen waarden en overtuigingen.

Links: Kayleigh, rechts: Kayleigh met haar man Barry en hun kinderen. Credits: Seabass

Als antwoord op de vraag hoe ze een evenwicht vindt tussen haar rol als moeder en het leiden van een succesvol bedrijf, geeft Kayleigh toe dat van een balans nauwelijks sprake is. Ze legt uit dat het vooral gaat om het combineren van deze twee aspecten van haar leven, waarbij ze dubbel zo hard werkt om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de 24 uur die elke dag biedt. Openhartig voegt ze eraan toe dat het moederschap voor haar een geschenk is en ondernemen een bewuste keuze. "Mijn kinderen staan altijd op nummer één," benadrukt ze. Dit perspectief vormt de basis van haar bedrijfsfilosofie en levenskeuzes.

In maart introduceert Seabass de eerste vrouwencollectie. Deze collectie belooft de kenmerkende stijlvolle en beschermende zwemkleding te leveren, waarbij nadruk wordt gelegd op elegante designs die moeders en dochters kunnen matchen. "De collectie straalt effortless elegance uit, met ontwerpen die de schouders bedekken en hooggesloten halslijnen hebben," zegt Kayleigh.

Met de toekomst in het vooruitzicht, spreekt Kayleigh opgewonden over de transformatie van Seabass van een kindermerk naar een familiemerk. "Ik kan gewoon een family brand gaan creëren in plaats van alleen een kids brand. Dat sluit zo mooi aan bij waar wij als gezin zelf voor staan. Seabass is niet alleen Kayleigh, maar Seabass is echt Barry en Kayleigh en de kids," legt ze uit. "We betrekken onze kinderen er ook heel veel bij. Zowel voor de schermen als achter de schermen. Dus het is echt een familie onderneming. En zo kunnen wij als gezin ook echt iets geven aan gezinnen."

Kayleigh's reis met Seabass is een inspirerend voorbeeld van hoe passie, innovatie en moederschap kunnen samensmelten tot een succesvolle onderneming die de mode-industrie uitdaagt en verrijkt. Haar verhaal benadrukt het belang van authenticiteit, doorzettingsvermogen en de kracht van een duidelijke visie.